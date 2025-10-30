Es tendencia:
Copa Sudamericana

¿ESPN o DSports? Confirman el canal que transmite a U. de Chile vs. Lanús por Copa Sudamericana

Lanús recibirá de local al conjunto azul por semifinales del torneo CONMEBOL.

Por Franccesca Arnechino

U. de Chile juega semifinales de Copa Sudamericana con Lanús.
U. de Chile juega semifinales de Copa Sudamericana con Lanús.

Universidad de Chile se prepara con todo para el partido de vuelta por semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde le tocará visitar a Lanús en Argentina.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez se medirá esta semana ante el cuadro argentino, en una llave que llega igualada luego del emocionante empate en el Estadio Nacional. En aquel encuentro, la U logró rescatar un 2-2 tras ir perdiendo por dos goles de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz.

El canal que transmite a U. de Chile por Copa Sudamericana

Universidad de Chile se enfrenta a Lanús, este jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

La transmisión del partido entre azules y granates en el certamen CONMEBOL, tendrá transmisión única, nuestro país son solamente dos y ambas de pago; ESPN, y DSports de DirecTV (610/1610).

De manera online, podrás verlo a través de DGO, Amazon Prime Video y en Disney+ en sus planes Estándar y Premium. Recuerda que la final de la Copa Sudamericana 2025, también irá EN VIVO por las mencionadas señales de TV y streaming.

A través de las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
¿Qué pasa si U. de Chile gana, empata o pierde vs. Lanús por Copa Sudamericana?

Posible formación de Universidad de Chile

La probable oncena titular de los azules sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

Posible formación de Lanús

Por su parte, Lanús formará con Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.

Pronósticos Lanús vs Universidad de Chile: la U juega en Argentina en busca de la final

