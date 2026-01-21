Coquimbo Unido afina los últimos detalles para jugar la semifinal de la Supercopa ante Deportes Limache en un duelo que podría marcar el debut oficial de un zaguero uruguayo-chileno: Matías Fracchia, quien se incorporó durante este mercado de fichajes a los Piratas.

Fracchia se integró al plantel adiestrado por Hernán Caputto desde el Coritiba de Brasil, donde logró el título de la Serie B y ascendió a la máxima categoría del Brasileirao. Desde Estados Unidos, su padre Marcelo atendió el llamado de RedGol en medio de días fríos.

“Llevamos varios días de temperaturas bajo cero. Hubo hace un par de días una nevada y viene un par más”, contó Marcelo Fracchia, un atacante charrúa que en su paso por Chile jugó en Deportes Temuco, Colo Colo, Deportes Concepción y Everton de Viña del Mar.

Marcelo Fracchia posa como jugador de Colo Colo. (Foto: X).

¿Está nervioso por el debut de Matías?

No, no nervioso. Expectante. Es lindo saber que tiene oportunidad de competir. Llega a un equipo que hizo la mejor temporada de su historia el año pasado. Es un lindo desafío, viene un partido importante. Y si lo ganan, viene una final también. Es muy motivante lo que debe jugar. No sólo ahora.

Matías Fracchia jugó en O’Higgins y marca a Cecilio Waterman, quien salió de Coquimbo Unido. (Andres Pina/Photosport).

El montevideano de 58 años ya pasó por la época del papá guía o mentor. Ahora prefiere vivir los partidos de su primogénito como espectador. Algo siempre difícil que, al menos en el último tiempo, sí pudo lograr. “Gracias a dios lo hemos podido ver donde ha estado”, ratificó Marcelo Fracchia

Marcelo Fracchia alienta a su hijo Matías y Coquimbo Unido en la Supercopa

Marcelo Fracchia ya no alecciona a Matías, quien cuenta las horas para su primer desafío oficial en Coquimbo Unido en la semifinal de la Supercopa, que ya tiene a Universidad Católica instalada en la final. Los Cruzados vencieron por 4-2 a Huachipato en el estadio Sausalito.

“Él ya tiene experiencia y madurez. Esos consejos ya pasaron de moda, ya sabe cómo cuidarse y enfrentar lo que viene, defender su puesto en el día a día. Ahora tengo que disfrutar, verlo feliz y cumplir un sueño”, expuso Marcelo Fracchia desde Nueva Jersey, donde está radicado.

Y se sumó a la hinchada aurinegra a distancia. “Tenemos la oportunidad de verlo. Hace un mes somos hinchas de Coquimbo, esperamos le vaya bien”, sentenció Marcelo Fracchia, quien está consciente de los grandes cambios del Barbón tras lograr su primer título en la élite: por ejemplo, la salida del DT Esteban González al Querétaro de México.

