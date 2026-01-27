Colo Colo tiene casi listo al reemplazante de Lucas Cepeda. En las últimas horas, se informó que Lautaro Pastrán sería el quinto refuerzo del Cacique, a la espera de la aprobación del directorio de Blanco y Negro.

El delantero con pasado en Everton viene de vestir la camiseta de Liga de Quito, donde en 2025 jugó un total de 46 partidos, entre ellos ocho de la Copa Libertadores, y anotó solo dos goles. Hay tres asistencias en su registro.

Los números del jugador frente al arco generan gran preocupación entre los hinchas de Colo Colo. También entre históricos, porque Patricio Yáñez no se mostró convencido con este fichaje en Radio Agricultura.

“Encontrar un reemplazante de Cepeda no hay. Y si lo consigues, te cuesta 3-4 palos verdes. Es lo que encuentran barato, pero me imagino que lo visa Fernando Ortiz y Daniel Morón, porque sino no tendría sentido“, relató.

Lautaro Pastrán sería el reemplazante de Lucas Cepeda, pero…

ver también Lautaro Pastrán versus Lucas Cepeda: Colo Colo pierde gol con el nuevo refuerzo

Pato Yáñez no se convence con Lautaro Pastrán: “Nada que ver con Lucas Cepeda”

“Es nada que ver con Lucas Cepeda. No tiene desborde, no es un jugador que te encara por los costados, abriendo la cancha…“, complementó Patricio Yáñez.

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que Lautaro Pastrán se convertiría en el quinto refuerzo de Colo Colo para 2026. Este miércoles debería haber novedades sobre el fichaje, porque Blanco y Negro tiene una reunión en la Casa Alba.

Hasta ahora, los albos han anunciado a Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero. El mercado no se cerraría con el quinto refuerzo, porque en el Monumental siguen buscando un arquero.