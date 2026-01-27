Colo Colo tiene prácticamente asegurada la llegada de Lautaro Pastrán para ser el reemplazante de Lucas Cepeda. Un jugador muy diferente al puntero que emigró al Elche de España.

Si bien tuvo mucha continuidad el año pasado en Liga de Quito, elenco con el que llegó a semis de Copa Libertadores, jamás en su carrera se ha caracterizado por tener gol.

El 2025 solamente marcó tres tantos en el elenco ecuatoriano, lo que demuestra que es un futbolista que tiene poco olfato goleador.

No es algo nuevo. En Everton, club en el que jugó en las tres temporadas anteriores, tampoco era su característica principal el finiquito: marcó tres goles el 2024, cinco el 2023 y uno el 2022. Lleva 12 goles en su carrera.

Lautaro Pastrán no se caracteriza por su llegada al gol

En comparación a Lucas Cepeda, es bajo el número de goles. El formado en Wanderers marcó 14 goles durante su estadía en Colo Colo en dos años, incluyendo tres en Copa Libertadores.

Pastrán mostró regularidad en Liga de Quito

Lo que sí mostró Pastrán el año pasado en Ecuador fue regularidad, pues disputó 48 partidos en el año, aunque estuvo lejos de ser titular indiscutido toda la temporada.

En Copa Libertadores jugó en 8 encuentros, incluidas las dos semifinales ante Palmeiras. En la ida disputó 10 minutos, mientras que en Brasil jugó durante los últimos 45 minutos.

En Colo Colo, Pastrán seguramente será considerado como titular por Fernando Ortiz, considerando las ausencias de punteros: se fue Cepeda, Cristián Zavala se lesionó y Marcos Bolados no estará disponible hasta el segundo semestre.

Por ahora, solamente cuenta en esa posición con los juveniles Francisco Marchant y Leandro Hernández.