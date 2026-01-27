La partida de Lucas Cepeda reordenó prioridades en Colo Colo. Y es que el especio que dejó el formado en Santiago Wanderers en la delantera será uno difícil de llenar, aunque no por eso imposible para los albos.

Por lo mismo en estos días la dirigencia de Blanco y Negro ha estado trabajando en dar con ese atacante. Varios nombres han rondado por el Monumental, pero lo cierto es que hay un jugador en particular por el que se avanzó bastante por lograr su fichaje.

Pese a los rumores por otros futbolistas, en el Cacique dieron un paso clave por un atacante que ya tuvo un par de etapas por el fútbol chileno y que en el 2025 viene de defender la camiseta de Liga Universitaria de Quito.

Colo Colo tiene listo el reemplazante de Lucas Cepeda

Hablamos del delantero de 23 años Lautaro Pastrán, quien de acuerdo a información entregada por ADN Radio, será el quinto refuerzo de Colo Colo en este mercado de fichajes.

“El directorio de Blanco y Negro deberá aprobar la llegada del delantero de 23 años el próximo miércoles 28 de enero”, detalló el mencionado medio.

Su llegada sería mediante un préstamo con opción de compra tras llegar a un acuerdo con Belgrano de Córdoba, club argentino dueño de su pase.

Lo bueno es que se trata de un jugador con doble nacionalidad debido a su abuela materna chilena. Por lo mismo, no ocupará cupo de extranjero en el equipo de Fernando Ortiz.

Los números con que llega Lautaro Pastrán al Cacique

En el pasado 2025 Pastrán jugó con la camiseta de Liga Universitaria de Quito un total de 46 partidos, donde anotó dos goles y dio seis asistencias en 1779 minutos de acción. Esta sería su segundo paso por el Chile tras militar en dos ocasiones en Everton de Viña del Mar.

