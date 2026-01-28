Esteban Pavez está viviendo uno de sus último días en Colo Colo y su salida rumbo a Alianza Lima marca un hito deportivo e histórico. El mediocampista, se va instalado entre los jugadores que más partidos disputaron en la historia del club.

El volante albo logró meterse en el top 15, específicamente en el puesto 13. Se consolido como uno de los referentes de la era más reciente en Macul y deja un huella generacional importante.

Pavez ha disputado 369 partidos vistiendo la polera del Cacique y ha estado en 12 temporadas. Esto lo llevó a convertirse en capitán, voz de mando y habitual en el primer equipo.

Sin embargo, su salida también refleja una sensación inevitable de cuenta pendiente en lo estadístico, especialmente cuando tan solo se quedó a disputar 5 partidos para igualar a Carlos Caszely.

Carlos Caszely está en el puerto 12 con 374 partidos con Colo Colo

Se va como referente y se queda a un paso de un ídolo

Pese a su impresionante registro, Esteban Pavez no alcanzó a pasar a Carlos Caszely en el listado de jugadores con más partidos en Colo Colo, quedando justo por debajo de uno de los máximos íconos del club y del fútbol chileno.

Ese detalle no es menor para los hinchas, ya que el “Rey del Metro Cuadrado” sigue firme en la historia alba, mientras que Pavez se despide sabiendo que estuvo muy cerca de superar una marca simbólica y cargada de peso emocional.

Así, Pavez se va del Monumental como histórico, capitán y protagonista de una era, pero con esa frase que quedará instalada en el recuerdo albo: no alcanzó a pasar a Caszely.

Jugadores de Colo Colo con más partidos

Lizardo Garrido (560 partidos). Leonel Herrera (556 partidos). Raúl Ormeño (500 partidos). Gonzalo Fierro (476 partidos). Jaime Pizarro (455 partidos). Luis Mena (455 partidos). Misael Escuti (438 partidos). Marcelo Baticciotto (415 partidos). Francisco Valdés (412 partidos). Marcelo Ramírez (397 partidos). Miguel Ramírez (387 partidos). Carlos Caszely (374 partidos). Esteban Pavez (369 partidos). David Henríquez (343 partidos). Marcelo Espina (328 partidos)

