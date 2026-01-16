Ídolo transversal del fútbol chileno, la figura de Carlos Caszely siempre ha destacado por tener una voz social. Presente activamente durante Dictadura, el “Rey del Metro Cuadrado” sigue dando que hablar con sus críticas al manejo del país.

Esta vez, el referente de Colo Colo apuntó a las isapres, uno de los polémicos organismos que debe devolver dineros a los afiliados tras histórico fallo en contra. Ahí Caszely hizo un llamado a la sociedad chilena en sus redes sociales.

​”Recientemente, fui notificado por mi Isapre (Banmedica), por una deuda que mantienen conmigo por cobros indebidos realizados durante años ($1.700.000) Sin embargo, la sorpresa llegó al momento de discutir la forma en que me la devolverían”, partió diciendo.

Caszely arremete contra las isapres

Carlos Caszely disparó contra las isapres y se llenó de comentarios de apoyo en redes sociales. El ídolo chileno aseguró que tras los cobros indebidos, Banmédica le avisó particular devolución del dinero.

“(Devolución) en cuotas mensuales de 2.200 pesos, que se completarian en… ¡64 años! O sea tendría que vivir hasta los 130 años para ver restituido un patrimonio que me pertenece”, criticó.

Por eso, el histórico goleador albo y también emblema de la Roja le dio con todo a las aseguradoras y su forma de operar. Caszely ironizó diciendo que “si un afiliado se retrasa un solo día en sus compromisos financieros, las sanciones y cargos son inmediatos”.

“No obstante, cuando la institución debe devolver capital cobrado en exceso, propone plazos que exceden la expectativa de vida promedio“, cerró, llenándose de apoyo en redes sociales.

Así fue la denuncia del ídolo albo: