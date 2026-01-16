Uno de los grandes rumores del mercado de fichajes fue un supuesto llamado de Colo Colo a Leandro Fernández después de su salida de U. de Chile. Se dijo que Aníbal Mosa fue quien habló con el jugador.

El delantero dejó la tienda azul al no ser considerado por Paqui Meneghini y se especuló sobre su futuro. La incógnita no duró muchos días, porque poco después fue confirmado en Argentinos Juniors.

Ahora, los albos descartan totalmente haber buscado el fichaje del delantero. Aníbal Mosa desmintió la información de que llamó a Fernández.

“No. Yo no hablé ni con Leandro Fernández ni con Lucero. Estuve leyendo noticias conspirativas que son más de un guion de Hollywood que del mercado de pases”, dijo a los medios de comunicación.

Aníbal Mosa cuenta la verdad: ¿Colo Colo quería a Leandro Fernández?

“Nunca tuvimos conversaciones. Sí con Leandro hubo un jugador que tenía cercanía con él, que llamó para saludarlo y saber cómo iba a seguir su carrera, pero yo no hablé con él“, complementó.

La referencia iba para Javier Correa, porque en los últimos días se dijo que el centrodelantero llamó a Leandro Fernández para intentar convencerlo de llegar al Monumental. Sin embargo, la llamada no habría tenido ese fin.

En el mercado de fichajes, Colo Colo ha confirmado a Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez. Maximiliano Romero será el 9 del Cacique, después de la votación del directorio. Luego se evaluaría la opción de un arquero.