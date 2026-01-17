Chile se metió de forma brillante en la gran final del Mundial de la Kings League. Ahora, se medirá ante Brasil para definir al campeón de la competición de Gerard Piqué.

La Roja ha realizado una gran campaña. Capitaneados por Arturo Vidal y Shelao, quienes reaccionan a los duelos a la distancia, han ido dejando a cuanto rival se les ha cruzado en el camino. Para poder dar la vuelta olímpica, tendrán que doblegar al anfitrión.

¿Qué canal transmite la final del Mundial de la Kings League?

El partido entre Chile y Brasil podrá ser visto en Canal 13, tanto en su señal abierta como también a través de las plataformas digitales de la estación televisiva.

¿A qué hora juega Chile vs Brasil?

La final del Mundial de la Kings League será este sábado 17 de enero a las 20:00 horas de Chile, en el Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil.

Por la gloria de la Kings League

El fracaso que tuvo Gerard Piqué en la Copa Davis de tenis, es inversamente proporcional al éxito que ha generado la Kings League que ha llevado adelante junto a Ibai Llanos. No se conformaron con España y ahora llevan su rentable torneo al resto del mundo.

Gracias a la intervención de Arturo Vidal, ex compañero de Piqué en Barcelona, Chile es parte del Mundial de la Kings League que se disputa en Brasil. La Roja contra todo pronóstico, se metió en la definición por el título con un campañón. Quieren la copa.

Publicidad

Publicidad

ver también “Estuvo apretando”: Piqué destacó la importancia de Vidal para que Chile esté en la Kings League

Mathías Vidangossy, Matías e Ignacio Herrera han sido las figuras de Chile, por lo que esperan sellar todo con un triunfo y la vuelta olímpica ante Brasil. No será fácil ante los anfitriones, pero es lo entretenido de este formato. Cualquier cosa puede suceder en Sao Paulo.