Luego de salvarse de no descender en Primera B, un fuerte quiebre sacude a Deportes Temuco, que lo protagonizan su máximo referente en cancha, como el argentino Diego Buonanotte, y el presidente de la institución, Marcelo Salas.

Todo se originó días después del término de la temporada 2025, cuando se le consultó al dirigente si es que el ex cruzado iba a estar en el plantel para este año. “Él tiene contrato, pero no sabemos si va a continuar. No es una prioridad“, afirmó el “Matador”.

Ante estos dichos, en medio de la pretemporada que realiza Temuco, Buonanotte salió a responder los dichos de Salas y en diálogo con el medio especializado Primera B Chile, encendió las alarmas sobre si es que continuará o no en el equipo.

El cruce entre Salas y Buonanotte en Temuco

“No me gusta hablar mucho, he leído todas las declaraciones y todo lo que pasó el último partido, no soy de entrar en conflicto, no me gusta, no he tenido problemas, no me gusta hablar y si tengo que hablar, como en algún momento tuve que hablar con alguien del club, lo hablé por teléfono o personalmente, no me gusta hablar delante de una cámara“, expresó el “Enano”.

En ese ámbito, Buonanotte agregó sobre los dichos de Salas que “duelen algunas cosas, sí, duelen porque uno ya es grande, tiene o cree que tiene que tener otro trato porque uno se ha portado siempre bien. En lo personal, más allá de la campaña que no puedo decir me quedé conforme, porque la campaña fue un fracaso, pero en los números, tranquilo, estuve presente siempre”.

Al preguntarle al argentino si seguirá en Temuco, respondió que “no sé que va a pasar mañana porque vivo el día a día, disfruto de entrenar, de venir todos los días acá, disfruto la pretemporada porque voy día a día y el fútbol, ustedes saben como es, es muy cambiante, muy dinámico y no sabemos que puede pasar”.

Diego Buonanotte, figura de Deportes Temuco en 2025 (Photosport)

Los números del trasandino en 2025

Entre Primera B y Copa Chile, Diego Buonanotte disputó 2.776 minutos en 34 encuentros, donde registró cinco goles y 10 asistencias, además de recibir ocho tarjetas amarillas.

¿Cuándo juega el “Indio Pije”?

El próximo amistoso que sostendrá Deportes Temuco será este sábado 24 de enero, en el Estadio Bicentenario Germán Becker ante Colo Colo Proyección, a contar de las 17:00 horas.

