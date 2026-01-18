La polémica estalló. Deportes Temuco anunció este sábado todos los detalles de la tradicional ‘Tarde albiverde’, situación que, sin embargo, lejos de generar alegría y entusiasmo en la fanaticada, generó una importante cantidad de reacciones bastante lapidarias.

A través de sus redes sociales, el cuadro del ‘León de Ñielol’ informó que enfrentará a Colo Colo Proyección el próximo 24 de enero, en una jornada que se desarrollará desde las 17:00 horas en el Estadio Germán Becker, e incluirá además un partido preliminar con ex jugadores del club.

Sin embargo, el anuncio no cayó nada bien entre los seguidores albiverdes. Lejos de celebrar, las redes sociales del club y la publicación se llenaron de críticas y cuestionamientos por el nivel del rival elegido.

“Son un chiste”, escribió un hincha, agregando que el rival debía haber sido Universidad de Concepción, Ñublense, Rangers o Deportes Concepción. Otro fue aún más duro: “Hasta Dante era más decente que llevar un equipo de reservas. La w** ordinaria”.

Las críticas no pararon ahí para el cuadro sureño. Otros fanáticos expresaron su molestia al considerar que enfrentar a un equipo juvenil no está a la altura de una jornada de presentación. “¿Quién sería Colo Colo Proyección?”, preguntó un usuario, mientras otro sentenció: “16 equipos en primera, 15 equipos de la B, 14 en la segunda y lo mejor que pudieron traer son los juveniles de Colo Colo, pu** que somos pen**”.

Incluso hubo quienes apuntaron directamente a la dirigencia al señalar: “Estos dirigentes se burlan del hincha”, reclamó un fanático, mientras otro ironizó: “Pensé que era el Día de los Inocentes, pero no… es real”.

Así, lo que debía ser una fiesta para el hincha de Deportes Temuco terminó convirtiéndose en una nueva polémica, ya que los fanáticos del ‘Pije’ esperaban un rival de mayor jerarquía para presentar al equipo de cara a la temporada 2026 de la Primera B.

¿Cuándo es la Tarde Albiverde de Deportes Temuco?

La ‘Tarde Albiverde’ de Deportes Temuco se celebrará el próximo 24 de enero desde las 17:00 horas y tendrá al ‘Pije’ enfrentando a Colo Colo proyección.