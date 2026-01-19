Brayan Valdivia no acompañará al León de Collao en su regreso al Campeonato Nacional y se despidió de Deportes Concepción. El jugador disputará el 2026 en Primera B junto a Deportes Temuco, donde reveló las razones para fichar con el Pije.

El jugador fue pieza clave de los Lilas durante sus dos últimos ascensos, donde jugó 67 partidos, anotando 14 goles y dando 7 asistencias. Por lo que su salida de la escuadra tomó por sorpresa a los hinchas.

Brayan Valdivia revela por qué fichó por Deportes Temuco

En conversación con el medio Deporteros.cl, el extremo se refirió a su motivación para fichar con su nuevo club. “Fueron muy gentiles y por eso también tomé la decisión de venir acá. Estoy feliz y estoy ilusionado, quiero lograr cosas importantes”.

Añadiendo que no llegó a acuerdo con el León de Collao, por lo que comenzó a buscar nuevos rumbos. “Lo que marcó la diferencia fue el interés de la dirigencia y el técnico, eso es muy importante para mí“, comentó.

“Cuando uno se siente valorado y ve el esfuerzo que hace el otro por uno, siento que hay que apreciarlo y yo pretendo retribuírselo en cancha”, explicó.

Brayan Valdivia se despide de Deportes Concepción

El jugador compartió un emotivo mensaje tras confirmar su salida de la escuadra. “Lleno de orgullo me despido de este hermoso club, una institución que sin duda marcó mi carrera y que siempre estarán en mi corazón”.

“Me despido con la frente en alto, ya que cumplí con cada una de mis palabras dejar al club donde merecía estar”.

Asimismo, agradeció a todos quienes son parte del club y a los hinchas. “Agradezco en especial a toda esa gente, toda esa familia lila que siempre me entregó su cariño en todo momento, me llevó lo más preciado para un jugador y una persona que es el cariño de toda esa gente, de toda esa multitud que siempre estuvo en las buenas y en las malas. El Conce y su gente nunca se fue. Gracias por todo”.

