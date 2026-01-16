Mientras ya cerraron el plantel tras una ola de figuras arribadas al Biobío, Deportes Concepción ahora hizo noticia por una triste salida. Los hinchas lilas rápidamente reaccionaron al adiós de uno de los jugadores más queridos del club.

Recordado por los ascensos en dos años consecutivos, Brayan Valdivia no va más con el León de Collao y no tendrá su chance de vestir la camiseta en Primera. El mediocampista ofensivo seguirá en la Primera B tras subir con el Conce.

¿Su nuevo club? El Deportes Temuco a cargo de Marcelo Salas, quien sigue moviéndose en el mercado para dejar atrás el terrible año 2025. Los albiverdes también han sido activos en cuanto a contrataciones.

Así fue el adiós del querido emblema de Concepción

Tras sus buenas campañas en Deportes Concepción en Segunda División y la Primera B, Brayan Valdivia deja el club. El volante ya fue oficializado como nuevo refuerzo de Deportes Temuco.

“Directamente de Concepción, hoy llega a Temuco; Brayan Valdivia, volante ofensivo de 31 años y 1,75 mts de estatura”, informó el club administrado por Marcelo Salas.

Con un saldo de 67 partidos, 14 goles y siete asistencias en sus dos temporadas, el jugador deja a los “lilácticos” y ahora está en modo Deportes Temuco. En La Araucanía será dirigido por Arturo Sanhueza.

“Un conocido de la división con pasos por el recién ascendido Deportes Concepción, Rangers, UDEC, Ñublense, entre otros. Quién se suma al grupo 2026 a buscar el ansiado pasaje a Primera división”, informó el equipo del Pije.

