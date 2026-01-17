Es un hecho que Felipe Loyola saldrá de Argentina y jugará por el Pisa de Italia, que intenta con todos sus medios mantenerse en la Serie A. Por eso mismo, han hecho inversiones cuantiosas para escaparle al fantasma del descenso. Uno de los que llegó fue el seleccionado chileno, que dio un ejemplo al resto.

Sin ir más lejos, otro chileno que fichó en la Liga Profesional se entusiasmó por ese paso que dio Loyola, que le podría dar una ganancia de casi 11 millones de euros a Independiente de Avellaneda. “Al Pipe le fue muy bien. Soy muy cercano a él”, reveló Matías Sepúlveda, quien fue presentado en Lanús.

El Tucu fue pedido expresamente por Mauricio Pellegrino, quien ya había quedado cautivado con él en el fútbol chileno. Y quiso tenerlo en el Romántico Viajero, donde Sepúlveda llegó más tarde. “Estoy muy feliz por su ida a Italia. Es un gran paso para él”, expresó el ex O’Higgins y Audax Italiano sobre la salida de Loyola.

Felipe Loyola marca a Julián Álvarez en el Estadio Nacional. (Cristian Soto/Photosport).

“Es muy bueno que a un chileno le vaya bien en esta liga tan competitiva. Es una motivación ir por el camino que hizo él”, manifestó Matías Sepúlveda, quien demostró en el Bulla que está capacitado para algo que hace Loyola: ser versátil. El Tucu jugó como carrilero izquierdo, derecho y volante, tanto central como ofensivo.

Con este derechazo, Matías Sepúlveda le anotó un golazo a Colo Colo en la Supercopa. (Javier Torres/Photosport).

Matías Sepúlveda llega a Argentina y felicita a Felipe Loyola por su traspaso al Pisa de Italia

Matías Sepúlveda piensa que el ejemplo de Felipe Loyola es para que cualquier chileno que vaya a Argentina se motive con que es factible dar un salto así, aunque sabe que para eso es clave el rendimiento. “Acá vengo a aportar al equipo” , dijo el Tucu sobre su arribo al campeón de la Copa Sudamericana 2025.

“Hay un muy buen equipo, un muy buen grupo. Vengo a aprender de ellos”, soltó el volante de 26 años, quien busca ganar terreno en la consideración de Pellegrino. Y también adaptarse al cambio de equipo, liga y país, con todo lo que eso implica.

Felipe Loyola ante Javier Altamirano en el Estadio Nacional, donde la U ganó con gol de Assadi. (Pepe Alvujar/Photosport).

Por lo pronto, el Grana cuenta las horas para su estreno oficial en la temporada 2026: será en la Copa Argentina vs. Sarmiento de La Banda este domingo 18 de enero a las 21:15 horas, aunque es poco factible que los tres refuerzos presentados estén desde el inicio. Ni Sepúlveda, ni el lateral derecho Tomás Guidara ni el arquero Franco Petroli.

Así quedó Lanús en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de 2025

Lanús terminó como escolta de Rosario Central en la tabla de posiciones de la segunda etapa en la Liga Profesional de Argentina 2025.

