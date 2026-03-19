En un nuevo capítulo de El Internado, la influencer Karina Jerez entregó detalles de la relación que mantuvo con el histórico de la Selección Chilena, Gonzalo Jara, la cual se extendió por años.

En el espacio de competencia culinaria, la también ex Gran Hermano, señaló que se lleva lindos recuerdos de esa relación. “Fue muy buen novio conmigo y me enseñó a cuidarme un poco más, a mí me gustaba mucho la fiesta”.

Añadiendo que jamás pensó que tendría una relación con un futbolista. “Porque tienen muy mala fama, y la verdad es que me conquistó”.

El quiebre de Karina Jerez y Gonzalo Jara

Asimismo, se refiere a las razones que llevaron a su quiebre. “La vida de un futbolista es súper difícil, tienes que entregar toda tu vida a él, viajan constantemente. Como que todo giraba en torno a él”.

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“Yo le dije, que siempre lo iba a recordar con mucho cariño y mucho respeto. No tengo nada que decir”.

Jerez agrega que también tenían proyecciones distintas para su vida, ya que ella tenía 28 años y le gustaría ser madre, mientras que Jara ya tiene hijos, por lo que esta situación les hizo analizar el rumbo de su relación.

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“No me complicaba, pero me sonaba un poco extraño, si bien, tuve una muy buena relación con sus hijos. Pero el viaja constantemente y yo tenía que dejar todo por irme y después dije ‘no, tengo que preocuparme de mí’.

Agregando que los constantes cambios, debido a la carrera del jugador, provocaron el quiebre.

“Yo te quiero, te adoro, pero yo tengo que ver por mí y buscar mi camino, y aunque lo amé, lo tuve que dejar y seguí mi camino”, explicó en el espacio.

En síntesis:

Karina Jerez mantuvo una relación sentimental de varios años con Gonzalo Jara.

El quiebre ocurrió porque Gonzalo Jara ya tiene hijos y ella desea ser madre.

La influencer de 28 años finalizó el vínculo por la difícil vida del futbolista.

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