Disley Ramos vivió un intenso romance con Luis Jiménez durante su paso por el encierro de Mundos Opuestos. Sin embargo, la relación llegó a su fin tras el término del reality.

Recientemente, el exfutbolista volvió a sacudir la farándula nacional al confirmar que mantiene una relación sentimental con Gala Caldirola y la actual participante de Fiebre de Baile respondió al respecto.

¿Mago Jiménez o Guillermo Maripán?

En el espacio de competencia de CHV, la influencer fue consultada sobre el nuevo romance de su expareja. “A cualquier persona le pasa algo cuando ve a su expareja con alguien, pero no cosas malas tampoco”, respondió ramos.

Pero la situación no quedó allí, ya que tras su presentación, Francisca García-Huidobro le pidió escoger entre el “Mago” Jiménez y Guillermo Maripán. “¿Con quién me quedo? Maripán“, respondió tajante Disley.

ver también La reacción de Coté López al nuevo romance de Luis Jiménez y Gala Caldirola: “No hay persona mejor”

La relación de Disley y Guillermo Maripán

En conversación con Tanza Varela para Revista Sarah se refirió a los mensajes filtrados que Carmen Tuitera envió al jugador del Torino en donde se refería en duros términos a ella, revelando que ella estaba con Maripán cuando esto ocurrió ya que estaban tratando de retomar la relación.

“Nosotros duramos un año, pero en secreto, nunca lo hicimos público y después, cuando terminamos como que se supo y lo intentamos retomar como a los meses”.

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Añadiendo que el romance entre ambos se destapó por una historia en redes. “Estuve allá como un mes y en ese momento que estuve con él, pasó que con una historia que yo subí cacharon que estaba allá y lo asimilaron, etc”.

“Y allí ella le mandó esos mensajes, pero yo estaba con él, de hecho, estábamos viendo una película y me lo mostró”, señaló.

En síntesis:

Luis Jiménez confirmó su nueva relación sentimental con la modelo española Gala Caldirola.

Disley Ramos reveló que mantuvo un romance secreto de un año con Guillermo Maripán.

La influencer prefirió públicamente a Maripán sobre su expareja tras ser consultada en Chilevisión.

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