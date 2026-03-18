Disley Ramos vivió un intenso romance con Luis Jiménez durante su paso por el encierro de Mundos Opuestos. Sin embargo, la relación llegó a su fin tras el término del reality.
Recientemente, el exfutbolista volvió a sacudir la farándula nacional al confirmar que mantiene una relación sentimental con Gala Caldirola y la actual participante de Fiebre de Baile respondió al respecto.
¿Mago Jiménez o Guillermo Maripán?
En el espacio de competencia de CHV, la influencer fue consultada sobre el nuevo romance de su expareja. “A cualquier persona le pasa algo cuando ve a su expareja con alguien, pero no cosas malas tampoco”, respondió ramos.
Pero la situación no quedó allí, ya que tras su presentación, Francisca García-Huidobro le pidió escoger entre el “Mago” Jiménez y Guillermo Maripán. “¿Con quién me quedo? Maripán“, respondió tajante Disley.
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La relación de Disley y Guillermo Maripán
En conversación con Tanza Varela para Revista Sarah se refirió a los mensajes filtrados que Carmen Tuitera envió al jugador del Torino en donde se refería en duros términos a ella, revelando que ella estaba con Maripán cuando esto ocurrió ya que estaban tratando de retomar la relación.
“Nosotros duramos un año, pero en secreto, nunca lo hicimos público y después, cuando terminamos como que se supo y lo intentamos retomar como a los meses”.
Añadiendo que el romance entre ambos se destapó por una historia en redes. “Estuve allá como un mes y en ese momento que estuve con él, pasó que con una historia que yo subí cacharon que estaba allá y lo asimilaron, etc”.
“Y allí ella le mandó esos mensajes, pero yo estaba con él, de hecho, estábamos viendo una película y me lo mostró”, señaló.
En síntesis:
- Luis Jiménez confirmó su nueva relación sentimental con la modelo española Gala Caldirola.
- Disley Ramos reveló que mantuvo un romance secreto de un año con Guillermo Maripán.
- La influencer prefirió públicamente a Maripán sobre su expareja tras ser consultada en Chilevisión.