Marité Matus entregó una extensa entrevista en la que abordó los motivos de su polémica separación de Camilo Huerta. En la conversación, además, reveló detalles sobre la relación que el exintegrante de Yingo mantenía con sus hijos, asegurando que nunca logró tener un buen vínculo con el mayor, Alonso.

En conversación con LUN, la empresaria entregó los motivos detrás del quiebre con el ex Yingo. “Idealicé un hombre y me hago responsable. Siempre quería una familia y lo quería a él. Pero eso era antes del matrimonio. Ya en la convivencia me empieza a dar cuenta de algo”.

Hijo de Arturo Vidal nunca se llevó con el ex Yingo

Asimismo, en la entrevista señala que Huerta “Era muy caballero, aparte que la atracción física que yo tenía por él era muy grande. Fue muy bueno con mis hijos chicos. Mi hijo mayor, Alonso, nunca se llevó bien con él. Le decía pareces un hijo de mi mamá”.

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Añadiendo que los problemas comenzaron en la convivencia. “Cuando se vino a vivir acá, cambió todo. Camilo iba a trabajar tres veces a la semana (como personal trainer). Yo llegaba a la casa de ir a dejar a mis hijos al colegio, hacer mis cosas, y él estaba acostado. Verlo siempre así me molestaba mucho”.

Matus también se refirió a su separación del actual jugador de Colo Colo, donde confesó que se separó enamorada y que fue un proceso muy duro, pero que actualmente se llevan muy bien. “Nunca él me dejó, nunca dejó de ayudarme, nunca dejó de estar, de conversar conmigo, nosotros somos de conversar mucho, somos super buenos amigos”..

El quiebre de Marité y Camilo Huerta

Marité comenta que ellos tenían un proyecto juntos, pero que no prosperó después de que ella hizo la inversión. “El mismo dueño de la franquicia le dijo a Camilo que el negocio tenía que quedar a mi nombre, porque él tenía antecedentes legales”.

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“Él me decía que su abogado estaba en eso. Un día llamé a su abogado y me dijo que no sabía de qué le hablaba. Ahí entendí todo”.

“Le dije que ya no quería prestarle más plata porque recibía un sueldo y podía pagarme una cuota. Se enojó y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Después me llamó para volver y le dije que no”.

En síntesis:

Marité Matus confirmó su separación de Camilo Huerta tras problemas durante la convivencia.

Su hijo Alonso Vidal nunca logró mantener un buen vínculo con el ex Yingo.

El quiebre incluyó conflictos por una inversión económica y supuestos antecedentes legales de Huerta.

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