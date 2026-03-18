Hace algunos días, un inesperado romance sacudió a la farándula nacional: el exfutbolista Luis Jiménez confirmó su relación con la exchica reality Gala Caldirola, luego de que unas imágenes captadas en el sur de Chile sorprendieran a los cibernautas.

Tras la oficialización, Coté López, exesposa del participante de Mundos Opuestos, fue consultada en el programa “Hay que decirlo” sobre su impresión respecto a esta nueva relación y cómo se enteró de este romance.

“Luis me dijo que no hablara de él, hace un tiempo, así que no voy a hablar de él, voy a hablar de la Gala”, comentó de entrada, generando las risas del panel.

Coté López habla del romance del Mago y Gala

La empresaria señaló que Gala le habló el 2024 cuando hubo rumores de romance entre ella y Luis porque los vieron conversando en un restaurant. “Yo le dije: ‘yo feliz que tu estes con él, para mí no hay persona mejor”.

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Eligiendo a Gala por sobre Disley, la última relación del exjugador de fútbol. “Todo el rato. A mí me encanta la Gala. Encuentro que es buena persona, tiene hijos es como querendona, cariñosa, mis hijos ya la conocieron”.

Agregando que a ella le cae muy bien Gala. “Son tal para cual, no es por decirlo así en mala leche, pero los dos son super lachos, andan con todos…”

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El Mago confirma romance con Gala

A través de una publicación en Instagram, el exfutbolista confirmó su relación señalando: “No estamos dañando a nadie. Solo hay buenas intenciones. Hoy tenemos la posibilidad de descubrir si realmente tenemos tanto en común como parece”.

“Queremos simplemente darnos la oportunidad con respeto, cariño y honestidad y ver qué nos depara el destino. Sin grandes expectativas pero con el corazón abierto”, puntualizó.

En síntesis:

El exfutbolista Luis Jiménez confirmó oficialmente su nueva relación sentimental con Gala Caldirola.

La empresaria Coté López reveló que sus hijos ya conocieron a la modelo española.

López afirmó que Caldirola la contactó en 2024 tras rumores de un encuentro previo.

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