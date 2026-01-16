La Supercopa de Chile 2026 estrenará un formato inédito y para que la fiesta sea completa, tienen que estar los encargados de impartir justicia. Dieron a conocer a los árbitros del torneo.

Universidad de Chile goleó a Colo Colo en la última edición de la competición que reúne al campeón de la Liga de Primera y la Copa Chile. Pocos sabían que esa era la última que se jugaba entre dos equipos, ya que ahora tendrá un formato a la “europea”.

Los árbitros de la Supercopa 2026

Desde ahora no solo los ganadores de la Liga de Primera y la Copa Chile juegan el torneo, ya que también se suman quienes obtuvieron el segundo puesto en estos. En el 2026, Coquimbo Unido, Universidad Católica, Huachipato y Limache serán los animadores.

ver también Por culpa de Supercopa: Católica hace cambio radical en pretemporada: “La obligación es…”

Ahora la competición será con semifinal y final, con sede única. En este 2026, se disputará en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde el martes 20 de enero se enfrentará Huachipato (campeón de Copa Chile) a Universidad Católica (segundo en la Liga de Primera). El miércoles 21 se medirán Coquimbo (campeón Liga de Primera) ante Limache (segundo de Copa Chile).

De acuerdo a la información de Radio ADN, ya están definidos los árbitros de estas semifinales de la Supercopa. El encargado de impartir justicia en el duelo los Acereros y Cruzados será Franco Jiménez, mientras que en el choque de los Piratas y el Tomate Mecánico el juez será Mathias Riquelme.

De esta manera, ya está todo listo para la disputa de la Supercopa. Quienes logren entrar en la final de la competición, definirán al campeón el domingo 25 de enero. Ya el 30 del mismo mes comenzará de forma oficial la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad

U. de Chile es el último campeón de la Supercopa. Imagen: Photosport

Universidad Católica tiene la oportunidad de convertirse en el mayor ganador del torneo, ya que está igualado con cuatro coronas junto a Colo Colo. Huachipato, Coquimbo y Limache por su parte, intentarán levantar por primera vez este título.