Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de Pases

¿Llega uno más? ByN prende a los hinchas con sincera respuesta por otro refuerzo en Colo Colo

Eduardo Loyola, vicepresidente de la concesionaria, habló desde Uruguay sobre el mercado de pases albo que aún preocupa al DT.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Los hinchas esperan movimientos en el mercado.
© FOCOUY/PHOTOSPORTLos hinchas esperan movimientos en el mercado.

Mientras Colo Colo disputaba su segundo partido amistoso en la Serie Río de La Plata, los hinchas albos encendieron las redes sociales. Es que uno de los directivos del club tomó la palabra sobre los refuerzos.

Se trata de Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, quien se confesó con El Canal de Edson en relación al incierto mercado de pases del Cacique. Pese a que Aníbal Mosa no ha dado luces de movimientos, el directivo contó la verdad.

Ante la consulta de si ya se cerró el plantel 2026, Loyola dijo que “todavía no. Es posible que después de una conversación que tengamos con el técnico resolvamos alguna incorporación”.

El incierto panorama de Colo Colo en el mercado

Eduardo Loyola aclaró que esperan dialogar con Fernando Ortiz para ver algún otro refuerzo. Ahí, el tema del arquero ha sido prioridad para el DT, así como también encontrar reemplazo en caso que parta Lucas Cepeda.

Eduardo Loyola

Eduardo Loyola

“El año pasado estuvieron corto tiempo, pero confiamos en que con las incorporaciones que hemos hecho, más los jugadores que teníamos vamos a lograr un muy buen funcionamiento”, aseguró.

Publicidad

En relación al caso Cepeda, Loyola fue claro en decir que “Lucas es un gran jugador y es muy razonable que en los mercados, especialmente europeos, lo estén mirando”.

Cepeda busca partir de Macul /Photosport

Cepeda busca partir de Macul /Photosport

Pero hoy no tenemos nada en la mesa. Si llega, lo resolveremos en su mérito. Estamos abiertos siempre y cuando las ofertas sean satisfactorias para el jugador y el club”, cerró.

Publicidad
Lee también
¿Se va? Aclaran por qué Cepeda no estuvo ni en la banca vs Alianza Lima
Colo Colo

¿Se va? Aclaran por qué Cepeda no estuvo ni en la banca vs Alianza Lima

Colo Colo blinda a Cepeda: La única forma en que puede irse
Colo Colo

Colo Colo blinda a Cepeda: La única forma en que puede irse

Dan el mejor consejo a Cepeda en medio rumores de venta
Colo Colo

Dan el mejor consejo a Cepeda en medio rumores de venta

Video: Javier Correa anota los primeros goles de Colo Colo en el 2026
Colo Colo

Video: Javier Correa anota los primeros goles de Colo Colo en el 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo