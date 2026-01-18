Mientras Colo Colo disputaba su segundo partido amistoso en la Serie Río de La Plata, los hinchas albos encendieron las redes sociales. Es que uno de los directivos del club tomó la palabra sobre los refuerzos.

Se trata de Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, quien se confesó con El Canal de Edson en relación al incierto mercado de pases del Cacique. Pese a que Aníbal Mosa no ha dado luces de movimientos, el directivo contó la verdad.

Ante la consulta de si ya se cerró el plantel 2026, Loyola dijo que “todavía no. Es posible que después de una conversación que tengamos con el técnico resolvamos alguna incorporación”.

El incierto panorama de Colo Colo en el mercado

Eduardo Loyola aclaró que esperan dialogar con Fernando Ortiz para ver algún otro refuerzo. Ahí, el tema del arquero ha sido prioridad para el DT, así como también encontrar reemplazo en caso que parta Lucas Cepeda.

Eduardo Loyola

“El año pasado estuvieron corto tiempo, pero confiamos en que con las incorporaciones que hemos hecho, más los jugadores que teníamos vamos a lograr un muy buen funcionamiento”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

En relación al caso Cepeda, Loyola fue claro en decir que “Lucas es un gran jugador y es muy razonable que en los mercados, especialmente europeos, lo estén mirando”.

Cepeda busca partir de Macul /Photosport

“Pero hoy no tenemos nada en la mesa. Si llega, lo resolveremos en su mérito. Estamos abiertos siempre y cuando las ofertas sean satisfactorias para el jugador y el club”, cerró.

Publicidad