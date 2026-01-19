Colo Colo podría estar viviendo las últimas horas con Lucas Cepeda como jugador de su plantel, donde aseguran que otra vez vienen por él en el mercado de fichajes.

Según información de TNT Sports, es el Elche de España el cuadro que se acerca a la dirigencia de Blanco y Negro para comprar al formado en Santiago Wanderers, que tiene alerta al Cacique en su pretemporada en Uruguay.

Fue el periodista Daniel Arrieta quien contó los últimos detalles con Cepeda, donde hay un dato clave dentro de la incertidumbre, con una importante charla con la dirigencia alba.

“La noticia está centrada en el futuro de Cepeda, que no estuvo en el partido ante Alianza Lima, pero la información que dan es que tiene un problema estomacal que lo dejó fuera y es lo que dijo el entrenador. Uno como periodista tiene que ser mal pensando y se enmarca en rumores fuertes que hay una alternativa para que pueda salir a España, que es el Elche el equipo interesado”, explicó.

Lucas Cepeda conversó con la dirigencia de Colo Colo. Foto: Diego Martin/Photosport

Cepeda conversó con Aníbal Mosa en Uruguay

Fue en el programa “Todos Somos Técnicos” donde Daniel Arrieta profundizó en la situación de Lucas Cepeda, con la posible salida de Colo Colo para ir como refuerzo a España.

“La realidad es que este lunes tampoco participó de manera activa en la práctica. Incluso llegó antes al hotel y en paralelo han existido conversaciones. A las 11.35 de la mañana Mosa, Morón y Loyola tuvieron una conversación de 10 a 15 minutos con Cepeda”, detalló.

“Luego la gente del staff salió y Lucas Cepeda ha estado en el hotel. En Colo Colo lo tienen con reserva, hay una cláusula que bordea los 4 millones de dólares, pero si quiere partir se tiene que reunir el directorio”, profundiza.

En ese sentido, deja en alarma a los hinchas de los albos, porque pueden existir novedades en las próximas horas: “En Colo Colo no quieren adelantar nada, pero uno con el reporteo sabe que algo está por caer”.

