¡Llegó y facturó! Leandro Fernández fue presentado este mismo miércoles en Argentinos Juniors y no tardó en marcar diferencias. El ‘Bicho’ disputó su primer partido de preparación de cara a la temporada 2026 frente a Vélez Sarsfield, encuentro en el que el ex Universidad de Chile tuvo su estreno y lo hizo de gran manera.

Argentinos Juniors y Vélez animaron dos partidos amistosos durante la jornada. En el primero, que contó con la participación del arquero chileno Brayan Cortés, el marcador terminó igualado sin goles. Sin embargo, en el segundo compromiso llegó la emoción: empate 2-2, con Leandro Fernández como una de las grandes figuras del encuentro.

El atacante actuó en el equipo alternativo del cuadro trasandino y se dio el gusto de anotar su primer gol desde su regreso al fútbol argentino. La conquista no fue una más: un verdadero golazo, definido con una elegante vaselina que dejó sin opciones al arquero del ‘Fortín’, acción que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La cuenta oficial de Instagram de Argentinos Juniors celebró el estreno del delantero con un mensaje que rápidamente se viralizó: “Leandro Fernández, debut y gol 🔥🤪” , acompañado del video donde el hermano de Brian Fernández demuestra toda su calidad con una definición que encendió a la hinchada del conjunto ‘bicho colorado’ y a los hinchas universitarios.

Los hinchas azules reaccionan al gol del ‘Lea’:

La publicación no tardó en llenarse de comentarios, especialmente de hinchas de Universidad de Chile, quienes reaccionaron con nostalgia y cariño al ver al ‘Lea’ nuevamente celebrando: “Te extraño”, “Si él es feliz yo soy feliz 💙” y “Qué jugador más maravilloso se llevaron. Cuídenlo mucho, lo extrañamos acá” fueron solo algunos de los mensajes que inundaron la cuenta del elenco argentino.

Más allá de tratarse de un amistoso de pretemporada, el debut de Fernández deja buenas sensaciones en Argentinos Juniors, que suma una alternativa ofensiva de jerarquía de cara a los desafíos del 2026. En tanto, en el mundo azul, el gol reabre el debate y confirma que el delantero sigue marcando diferencias, incluso lejos del Centro Deportivo Azul.

