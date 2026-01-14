Leandro Fernández fue presentado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors. Lejos de generar molestia, el anuncio despertó una ola de cariño desde los hinchas de Universidad de Chile.

Los fanáticos de la U llegaron en bloque a las publicaciones del Lea para desearle éxito y suerte futbolística. Mensajes de apoyo, agradecimientos y buenos deseos se repitieron en el Instagram oficial de Argentinos Juniors.

“Te vamos a extrañar”, “denle mucho cariño” y “siga bailando” son algunos de los comentarios que han dejado los fanáticos azules, demostrando el amor que le tienen.

Fernández dejó una buena impresión durante su etapa en Universidad de Chile, donde destacó por su compromiso. Los goles importantes, el apoyo a un equipo que no se encontraba en su mejor momento fueron los factores que hicieron que el jugador sea muy querido.

Desde Argentinos Junior establecieron que el jugador llega libre desde Universidad de Chile y que firmó por un año.

Firmó por un año con el club argentino

El corte del Paqui que aceleró su salida de la U

La salida de Fernández de Universidad de Chile no estuvo marcada por un bajo rendimiento, sino por una decisión técnica. El delantero fue cortado por Francisco Meneghini, situación que terminó empujándolo a buscar nuevos horizontes.

Pese a ese escenario, el mediocampista nunca rompió su vínculo con el club ni con la hinchada azul. De hecho, los dirigentes del club no explicaban su salida, pero hicieron caso a la solicitud del nuevo director técnico azul.

Así, Fernández inicia una nueva etapa en Argentinos Juniors tras una salida poco silenciosa. Arranca un nuevo desafío donde el hincha demuestra que una vez más tiene afecto intacto por sus jugadores.

