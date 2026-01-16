Colo Colo debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo en penales frente a Olimpia. Entre los titulares estuvo Lucas Cepeda, quien se tomó toda la atención en las últimas horas por rumores de su salida.

El delantero tuvo que salir a desmentir a Nicolás Peric después de que asegurara que estaba cansado y que tenía una opción de salir. “Jamás he hablado de estar cansado ni mencionado alguna supuesta oferta“, defendió.

Lo cierto es que la dirigencia de Colo Colo hace rato espera una venta del jugador. ¿Y qué dice Fernando Ortiz? Tras el debut, el DT se manifestó sobre la situación de Lucas Cepeda y fue muy claro.

“Mientras esté abierto el mercado de pases, cualquiera se puede ir o llegar. Si llega una oferta, que se vaya feliz y contento. Si se tiene que quedar, que sea lo mejor para el club. Todos los jugadores son importantes”, señaló.

En Colo Colo le mandan un mensaje a Lucas Cepeda

Las palabras de Fernando Ortiz se suman a la postura de Blanco y Negro. “Si llega una propuesta interesante y satisfactoria para él y para Colo Colo, obviamente vamos a considerarla“, dijo Eduardo Loyola.

Hasta ahora, los albos han concretado las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia. Se pensaba que Lucas Cepeda podría ser el siguiente, pero por el momento no hay noticias sobre una oferta formal.