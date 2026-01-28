Una verdadera sorpresa se conoció en las últimas horas. Provincial Osorno podría protagonizar un histórico movimiento fuera de la cancha, producto de un conflicto mucho más profundo que encendió todas las alarmas en la ciudad: la posibilidad de que el ‘Provi’ traslade su localía en la Segunda División a Santiago.

Según la dirigencia taurina, todo se originó cuando el municipio de Osorno decidió aplicar un cobro anual cercano a los 13 millones de pesos por el uso de infraestructuras clave como el histórico Estadio Parque Schott y la Villa Olímpica, lugar donde reside gran parte del plantel. Un monto que, de acuerdo al club, vuelve inviable sostener la operación deportiva en la comuna.

¿Osorno local en Santiago?

La molestia escaló rápidamente y, tal como ocurre en ligas como la mexicana o la estadounidense con sus franquicias deportivas, desde la directiva del club ya se analiza la opción de trasladar definitivamente la localía a la capital.

El presidente de Provincial Osorno apuntó directamente contra el alcalde Jaime Bertín, a quien incluso calificó de “dictador”, evidenciando un quiebre total entre ambas partes. Y cuando el conflicto se hace público, el impacto no tarda en sentirse.

Las autoridades locales reaccionaron de inmediato. De acuerdo a información publicada por el sitio web, Primera B, el concejal Miguel Arredondo, presidente de la Comisión de Deportes del Concejo Municipal, fue categórico al señalar: “Sería lamentable que el equipo que representa a la provincia se trasladara a Santiago. Me parecería vergonzoso, sobre todo considerando que Osorno cuenta con las instalaciones necesarias para el desarrollo del deporte de alto rendimiento”.

Además, puso el foco en el rol social del club, recalcando que “Provincial Osorno es identidad, es un embajador de la ciudad en todo Chile. El municipio tiene la responsabilidad de facilitar que esa actividad deportiva se desarrolle”.

Las críticas apuntan especialmente al Departamento de Deportes municipal, encargado de administrar los recintos, y a una política de cobros que, según se denunció, también estaría afectando a clubes amateurs sin ingresos formales.

Por ahora, no hay señales de diálogo ni acercamientos entre las partes. El reloj corre y, de manera impensada, la opción de que un histórico club del sur del país migre a Santiago comienza a tomar fuerza, poniendo en serio riesgo la identidad y el arraigo de los Toros en la región de Los Lagos.

