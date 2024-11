Esto en homenaje a la labor que realizó el ex mandatario, en materias medioambientales y en agradecimiento a una donación que realizó a la comuna.

Esta mañana, la Municipalidad de Lo Barnechea en conjunto con la Asociación Parque Cordillera, renombraron el antiguo Parque Cerro del Medio como Parque Presidente Sebastián Piñera Echeñique.

Esto, en honor al expresidente fallecido y su continuo compromiso con el medioambiente y la mejora en la calidad de vida.

¿Qué parque cambió de nombre?

Durante la inauguración realizada en la intersección de las calle El Golf de Manquehue con Las Hualtatas, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, comentó que: “El Presidente Piñera ha tenido mucha influencia en todo lo que hemos hecho aquí en la comuna. Entregó un terreno de más de diez hectáreas, ubicado en las cercanías del Cerro 18, donde se construirá un proyecto de 500 viviendas sociales bajo el nombre “Punta del Águila” (…) siempre preocupado por los más vulnerables, por eso que nosotros tenemos mucha gratitud y queríamos dejar un legado”.

Durante la actividad participó un centenar de personas, incluyendo la señora del ex mandatario, Cecilia Morel Montes, como también sus hijos y nietos, varios de sus ex colaboradores, incluyendo a los ex Ministros Karla Rubilar y Sebastián Sichel, al alcalde electo por Lo Barnechea, Felipe Alessandri y asimismo el candidato a gobernador metropolitano Francisco Orrego, entre otros rostros públicos.

En esta línea la ex primera dama, Cecilia Morel señaló que: “Para nosotros como familia es una gran gran emoción y también, como dijo el alcalde, es un acto de justicia, porque si hay alguien que se caracterizó por la creación de parques, de la conservación de las áreas protegidas, y de hacer más y más acciones, como la descarbonización de la matriz energética y del cuidado del medioambiente, y de compatibilizarlo con el desarrollo, es él. Así que siento que ese legado lo tenemos que mantener y que ustedes la comunidad y los visitantes también mantengan ese legado y lo aprovechan para la calidad de vida (…)”.

En la misma línea, José Pedro Guilisasti, recientemente nombrado como Secretario Ejecutivo de la Asociación Parque Cordillera, aseguró que: “este es uno de los diez parques que nosotros administramos como Asociación Parque Cordillera, y es su Consejo Municipal, el cual a través de su alcalde y concejales que deciden cambiarle el nombre a Parque Presidente Sebastián Piñera Echeñique, por el legado de este Presidente, por el amor que le tuvo también a la naturaleza, por todo lo que se la jugó por la conservación de parques”.

Características del parque

El recinto, que abarca 65 hectáreas de áreas verdes y senderos, se encuentra en uno de los 26 cerros isla de la región Metropolitana y se ha consolidado como un espacio para el deporte y la recreación al aire libre.

En este parque, ubicado en la precordillera de la ciudad de Santiago, se encuentran presentes especies nativas propias del ecosistema mediterráneo (Bosque Esclerófilo y Matorral), entre ellas: Litre, Espino, Maitén, Quillay, Colliguay, Bacaris, Maqui, entre otras.

De igual forma en el lugar hay presencia de una diversidad de fauna nativa, como distintas especies de aves e incluso se han reportado avistamientos de otras especies como el zorro culpeo.

Allí, los visitantes encontrarán cuatro distintos senderos de baja intensidad, todos con una distancia máxima de 1,25 km. Asimismo, hay dos zonas de picnic, dos miradores y una zona de reciclaje. Todo esto, en un horario continuado de lunes a domingo de 8:00 a 19:00 horas. El parque es de acceso gratuito, subvencionado por la Municipalidad de Lo Barnechea.