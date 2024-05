Alcalde de Recoleta criticó a empresarios y ejemplificó con el accidente en helicóptero de ex Mandatario. "Qué hijo de...", respondió Rodolfo Carter.

Una fuerte polémica se vivió en la reciente jornada debido a dichos de Daniel Jadue sobre Sebastián Piñera, aludiendo a su muerte hace más de tres meses en un accidente en helicóptero.

Todo se dio en el contexto de que el empresario y expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, planteó aumentar la edad de jubilación en Chile.

Esto molestó al alcalde de Recoleta, quien ejemplificó su malestar con el accidente y muerte del ex mandatario.

¿Qué dijo Daniel Jadue sobre la muerte de Sebastián Piñera?

La polémica se desató debido al ejemplo que ocupó Daniel Jadue sobre Sebastián Piñera y su muerte en el accidente en helicóptero en Lago Ranco, en febrero pasado.

“Aquí el problema es otro. Es que el gran empresariado chileno, los Juan Sutil, los Luksic y otros, no se aburren de ganar plata. A pesar de que tienen más plata de la van a poder gastar en su vida, ellos creen que acumulando capital acumulan vida y ya, hace poco, nos demostraron que eso no pasa, que cualquier día te subís’ a un helicóptero y te ‘morís’ no más”, dijo Jadue.

La furia de Rodolfo Carter por dichos de Jadue. Foto: X

Estos dichos de Daniel Jadue fueron en el programa Sin Maquillaje, a raíz de que Juan Sutil, expresidente de la CPC, planteó subir la edad de jubilación en Chile.

¿Cuáles fueron las reacciones por dichos de Jadue?

Rápidamente se manifestó el mundo político en rechazo a las palabras de Daniel Jadue sobre Sebastián Piñera.

“Qué comentario más miserable”, tuiteó al instante la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, mientras que el partido Renovación Nacional, donde militó Piñera, también repudió el comentario.

“Condenamos el comentario miserable, sin ética, sin empatía, del alcalde PC Daniel Jadue. No se puede aceptar la falta de humanidad en la política, ni festinar con el dolor y la muerte de un presidente de la república”, señalaron.

Y quizá la reacción más fuerte fue por parte del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien en su cuenta de X tuiteó “Que Hijo de…! Fue lo que a todos nos nació al ver un comentario así de miserable e inhumano”.