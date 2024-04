Miguel Piñera, conocido también como el “Negro Piñera” y hermano del expresidente Sebastián Piñera, quien recordemos falleció el martes 6 de febrero a los 74 años, habló en el programa “Podemos Hablar” (PH) de Chilevisión acerca de las posibles aspiraciones que tenía el exmandatario de llegar una vez más a la presidencia.

Julio César Rodríguez, conductor de PH, le preguntó a Negro Piñera sobre las intenciones de Sebastián Piñera de volver a la presidencia , a lo que respondió: “Sebastián empezó a ver que estaba subiendo en las encuestas, que estaba parejo con Matthei y ahí, la familia le dijo: ‘hermanito, supongo que no vas a postular de nuevo‘, porque ya lo habíamos pasado mal, pero Sebastián siempre hacía lo que quería”.

“Uno podía darle consejos, pero mi hermano era muy fiel a sus ideas. Era un tipo que se le metía algo en la cabeza y seguía adelante… pero no le hacía caso a nadie”, aseguró.

En ese sentido, el “Negro” confirmó que “a veces le decía: ‘hermano, baja un poquitito, ya no estás en edad’… le pregunté si se iba a presentar de nuevo, pero no me contestó”.

“ Eso significa que dependía de cómo estaba en las encuestas, si tenía apoyo popular o no . Sebastián tuvo servicio público toda su vida”, agregó el hermano del expresidente.

Negro Piñera cuenta cómo se enteró de la muerte de Sebastián Piñera:

“Estaba pasando un buen momento, muy contento, cuando me llamó un amigo y me dijo: ‘Negro, hubo un accidente en el helicóptero de tu hermano y tu hermano estaba involucrado’. Yo le pregunté ‘¿está todo bien?’”, comentó Miguel Piñera.

En ese momento, añadió: “Me dijo ‘Sebastián no salió a flote’, y yo pensé que no podía ser verdad. Bueno, aún no lo creo, así es la vida”.

“Dios lo llamó, pero no era su momento. Llamé a todos mis hermanos y a mi hermana, y era verdad. Yo estaba en Santiago, solo en casa. Enseguida fui a la casa de mi otro hermano, Pablo”, concluyó Piñera.

