La muerte de Sebastián Piñera significó un duro golpe para sus seguidores, como obviamente para su familia. Su hermano, Miguel “Negro”Piñera es uno de los más mediáticos de sus cercanos, por lo que decidió conversar de cómo ha sido este complejo periodo para él.

El pasado 6 de febrero, el exPresidente falleció luego de impactar su helicóptero con el Lago Ranco, en un hecho que todavía es materia de investigación. El también empresario perdió la vida a los 74 años, siendo mandatario de Chile en dos periodos distintos. Recibió funerales de Estado, donde miles de personas se acercaron a entregar sus condolencias a la familia.

Negro Piñera: “No estoy actuando”

Más allá de que como cualquier figura política, Sebastián Piñera tenía bastantes detractores, su hermano Miguel por su actividad de músico siempre ha sido un personaje muy querido por sobre las ideologías. El Negro, como es conocido, conversó con LUN y confesó cómo han sido estas semanas tras el funeral.

“No estoy actuando, suspendí todas mis presentaciones de Arica a Punta Arenas. No he querido subirme al escenario todavía. Creo que no es el momento. No he salido de la casita. Este miércoles se cumple un mes y hay misa“, aseguró el cantante.

Miguel ha subido bastante material de canciones antiguas a sus redes sociales, donde recibe constante cariño de sus seguidores. “En estos momentos difíciles me hace bien recordar las canciones que grabé cuando joven. Estamos muy tristes y cada día se pone peor”, explicó.

A pesar de la evidente pena, el Negro Piñera se tomó un tiempo para agradecer el apoyo que ha sentido en este momento. “Gracias a Dios, yo soy transversal y la gente me quiere. Siento puro cariño de todos lados. Soy muy agradecido de mi país, de mi gente”, cerró el músico de 69 años. El miércoles 6 de marzo se cumplirá un mes de la partida de Sebastián.