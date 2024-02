Ex jugador

El ex presidente Sebastián Piñera falleció en un accidente de helicóptero en el Lago Ranco, lo que fue noticia no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. Fueron varios los mensajes de respeto que se hicieron llegar hacia el ex mandatario, en los que el mundo del fútbol también se hizo presente.

Uno de los que quiso hacerse presente, al menos de palabra, fue Leonardo Rodríguez. Ídolo de Universidad de Chile en la década del noventa, el Leo fue campeón con la U en 1995, 1999 y el 2000. Además, logró dos Copa Chile, en 1998 y 2000.

Su currículum excede, de hecho, el fútbol chileno. Fue campeón de la Copa América 1991 y participó en el equipo argentino que jugó el Mundial de Estados Unidos 1994.

En sus redes sociales, Rodríguez analizó el acontecer de Argentina y, de paso, tuvo palabras para lo acontecido con el ex mandatario en el Lago Ranco.

Las palabras del Leo

Leonardo Rodríguez es un crítico acérrimo del kirchnerismo y, en paralelo, es más cercano a aquellos que apoyan la gestión de Sebastián Piñera. Por eso, no quedó indiferente ante su fallecimiento.

Aprovechó un video de Sebastián Piñera en el que conversaba con el diario La Nación de Argentina y decía: “Que en un país como Argentina que lo tiene todo, porque Dios fue muy generoso cuando creo a Argentina: minerales, agricultura, energía, petróleo, gas, talento, innovación y, sin embargo, tiene el 40% de su población viviendo en condiciones de pobreza. Eso es un escándalo, un escándalo moral. Porque no es designio de Dios; esta situación es la incapacidad, la mala política, el populismo, la demagogia que tanto daño le han hecho”.

Rodríguez alabó las palabras del empresario y puso un mensaje sobre su historia. “Qué pena que te fuiste, Presidente. Cuánta verdad”, escribió el ex jugador de Universidad de Chile.

Para rematar el Leo remató con un chistoso “te faltaba solo ser de la U”.

Durante los últimos días, Alexis Sánchez y Fernando González habían compartido en sus redes sociales sentidos mensajes de condolencia por la partida del expresidente de Chile entre 2010 y 2014 y en el periodo 2018-2022.