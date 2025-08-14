Coquimbo Unido se prepara para recibir a Everton, por la fecha 20 de la Liga de Primera, este domingo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El Pirata es puntero con seis unidades de ventaja por sobre Universidad de Chile, pero el DT Esteban González no pierde la mesura.

“Mantener la ventaja no es tema, nosotros tenemos que seguir dando pasos seguros, más allá de lo que sea el exterior del próximo partido mismo. Tener seis puntos de ventaja sobre la U no dice nada, porque queda mucho torneo“, manifestó el DT del barbón.

Por otro lado, y respecto a Everton, Esteban González manifestó que “esperamos mantener el funcionamiento y mejorar lo positivo que tiene el equipo, y monimizar los errores“.

Partido complejo y difícil pensando en Everton y no en la U

“Más allá de la posición de ambos equipos en la tabla, el equipo tiene que tener la capacidad de crecer ante cada rival. Va a ser un partido complejo y difícil, entre dos equipos que salen a proponer“, sentencia el deté coquimbano.

Respecto al duelo propiamente tal, Coquimbo lamentará las bajas del lateral Francisco Salinas por acumulación de tarjetas amarillas y de Alejandro Camargo, expulsado ante Cobresal.

Sin embargo, El Pirata recupera a los ausentes frente a Cobresal en el triunfo por 1-2: el lateral Juan Cornejo, el defensa Manuel Fernández, el mediocampista Matías Palavecino y el delantero Martín Mundaca.

El duelo de Coquimbo Unido frente a Everton está pactado para este domingo 17 de agosto, desde las 17:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en el duelo que cierra la fecha 20 de la Liga de Primera. Arbitrará Franco Jiménez.