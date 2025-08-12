Es tendencia:
Técnico de Coquimbo Unido buscará romper récord de Mario Salas en Liga de Primera

Esteban González buscará en las próximas 11 fechas alcanzar el registro que conquistó el "Comandante" hace casi una década.

Por Alfonso Zúñiga

Esteban González en Coquimbo Unido va por récord de Mario Salas.
Esteban González en Coquimbo Unido va por récord de Mario Salas.

A estas alturas de la Liga de Primera, ya no es un misterio que Coquimbo Unido es el mejor equipo de la temporada. Con la mejor campaña de un equipo en torneos largos durante el siglo 21, el equipo que dirige Esteban González se encamina a hacer historia.

Las estadísticas no mienten. Con 19 fechas disputadas en el torneo nacional, el “Chino” tiene un 68.42 por ciento de rendimiento, en base a 13 victorias, cinco empates y apenas una derrota, ante Colo Colo en la novena fecha. De ahí en más, no conoce lo que es perder.

Si bien todavía queda un tercio de campeonato por disputar, la realidad es que Coquimbo es el máximo candidato para ganar el título, y en caso de conseguirlo, González romperá un histórico récord que actualmente es propiedad de Mario Salas.

DT de Coquimbo a la caza de histórico récord de Mario Salas

Desde la vuelta de los torneos largos de 30 fechas a nuestro balompié, en la temporada 2018, ningún entrenador chileno se coronó campeón. Aquella lista, la componen Beñat San José, Gustavo Quinteros, Ariel Holan, Cristián Paulucci, Gustavo Álvarez y Jorge Almirón.

En esa línea, el último técnico nacional que conquistó un campeonato de estas características fue Jorge Garcés, quien logró el histórico título con Santiago Wanderers en la temporada 2001. Pero esa no es la única marca que rompería el estratega de Coquimbo.

Pues si se corona como campeón en 2025, Esteban González acabará con nueve años de coronaciones para entrenadores extranjeros. El último nacional que levantó el “Huemul de Plata” precisamente fue Mario Salas con Universidad Católica en el Apertura 2016. De aquella proeza pasaron nueve años.

¿Cuál es el próximo juego de los “piratas”?

Coquimbo Unido será el encargado de cerrar la fecha 20 en Liga de Primera, cuando este domingo 17 de agosto reciba en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso al Everton de Viña del Mar, a contar de las 17:30 horas.

