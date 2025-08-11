Cuando faltan 11 fechas para el término de la temporada 2025 en Liga de Primera, se mantiene Coquimbo Unido como el exclusivo líder con una ventaja de seis puntos sobre su escolta Universidad de Chile y a nueve del tercero Palestino.

La campaña que hace el elenco de Esteban González tiene tintes históricos. Es el mejor desempeño de un equipo nacional en el siglo 21. Y más encima sólo tienen una derrota en el torneo, frente a Colo Colo, a quien le llevan 17 puntos de diferencia.

Sin embargo, cuando se entra en el tramo final de la campaña, comienzan a aparecer factores externos que comienzan a sembrar dudas en el ambiente. En Coquimbo lo saben y lo hacen saber, tal como dieron a conocer en Radio Futuro.

Coquimbo en alerta por tramo final del Torneo Nacional

Quien reveló este sentir es Nacho Abarca, conductor del programa Futuro Fútbol Club, el que dio a conocer una conversación que sostuvo con futbolistas aurinegros donde le manifestaron su preocupación por lo que pueda ocurrir en materia de arbitrajes y otros en las próximas 11 fechas.

“En el último tiempo veo muchas cosas ‘bajo el agua’, turbias. Tuve la oportunidad de conversar con un jugador de Coquimbo para felicitarlo por la campaña actual, me responde que estamos bien y mentalizado, pero me dice ‘estamos con algo de miedo’“, reveló el periodista y locutor.

Ante la atenta mirada de Claudio Borghi y Dante Poli, Abarca revela que el jugador “pirata” le dice que “estamos con miedo no porque nos vayamos a caer por rendimiento, sino de que nos hagan caer“, a lo que agrega que “me da para apañar lo que piensan, pues si Colo Colo lleva llorando todo el año…”.

¿Cuál es el próximo partido de los “piratas”?

En busca de mantener o aumentar su distancia con los escoltas, Coquimbo Unido cerrará la fecha 20 en Liga de Primera como local en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso este domingo 17 de agosto, cuando reciba al necesitado Everton de Viña del Mar.