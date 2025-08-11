Coquimbo Unido mantuvo la distancia de seis puntos sobre Universidad de Chile en la punta del torneo tras ganarle por 2-1 a Cobresal en El Salvador, una visita muy complicada para cualquier elenco.

La gran figura del cuadro pirata fue Sebastián Galani, que marcó el segundo tanto y además mostró un despliegue físico impresionante en la altura de El Salvador.

Eso llevó a que se ganara elogios por parte de un ex jugador de la Generación Dorada y del equipo coquimbano, como Gonzalo Jara, que lo escogió como el mejor de la cancha.

“Me quedo con Sebastián Galani, no sólo por el gol sino por todo el trabajo que aporta en el mediocampo de Coquimbo Unido“, sostuvo el ex central de la selección chilena.

Galani celebra el gol del triunfo contra Cobresal

El apodo que se gana Galani en Coquimbo

Luego Jara complementó su idea poniéndole un apodo a Sebastián Galani, que refleja la fiereza con la que enfrenta los partidos.

“Buen partido de el Tigre Galani, más allá de darle el triunfo a su escuadra. Hace un desgaste importante con y sin balón, junto a Camargo que fue expulsado”, manifestó sobre el ex mediocampista de la U. de Chile y la Católica.

De hecho piensa que es una de las claves tácticas para que Coquimbo Unido pueda soñar con su primera estrella. “Defensivamente es donde descansa Coquimbo, en sus volantes”, señala.

El próximo desafío para el “Tigre” Galani y sus otros compañeros será este domingo como local ante Everton, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

