Coquimbo Unido sigue más firme que nunca en la lucha por el título de la Liga de Primera. El elenco dirigido por Esteban González dio otro paso importante en búsqueda del primer campeonato de su historia.

El triunfo agónico ante O’Higgins fue otra muestra de lo que está hecho este plantel pirata. Un equipo que no deja nada al azar y que además cuenta con esa pizca de suerte que se hace necesaria en instancias de definición.

“Es una emoción que desborda a todo Coquimbo. Este partido fue una final. Pero al igual que el resto de fechas que hemos disputado. Estos jugadores se dedican a entrenar, siempre hay un once estelar pero siempre son importantes los cambios”, recalcó Esteban González tras conquistar un nuevo triunfo y que los deja a un partido del título.

Sin embargo en el plantel no se confían y siguen enfocados en consagrar este año como el mejor de la historia del club y uno de los más destacados del fútbol chileno. Así lo confesó Sebastián Galani que recalcó que hay una motivación extra y contra las mufas que han lanzado en dirección del equipo aurinegro.

“Nosotros vamos partido a partido. En las redes se decía mucho que nos íbamos a caer, que íbamos a sacar con suerte dos puntos en estas dos fechas, pero ya llevamos seis”, lanzó fuerte y claro en conversación con Redgol.

La especial motivación de Coquimbo Unido

El capitán de Coquimbo enfatizó que hubo varios comentarios que molestaron en especial por la pausa que tuvo el campeonato por el Mundial Sub 20. Incluso se dijo que esto afectaría su rendimiento y hasta permitiría que sus perseguidores acortaran la distancia.

Pero esto no ha ocurrido y en la fecha 25ª tiene 62 unidades, y a catorce de distancia de su más cercano perseguidor. “Vienen hablando desde el término de la primera rueda que nos íbamos a caer. Nosotros escuchamos eso, y claro quizás algunos querían eso”, expresó el ex U de Chile y UC.

“Pero nosotros sabemos los jugadores que tenemos. Somos fuertes y nos enfocamos en nuestro trabajo. Por ahí nos vamos con esa sensación de que lo pudimos cerrar antes y si lo ganábamos 2-0 o 3-0 nadie diría nada”, sentenció el volante que ha sido clave en este campañón.

