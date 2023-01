Luciano Cabral tuvo un día muy especial este miércoles 4 de enero. Luego de haber estado cinco años en prisión por haber sido cómplice de un homicidio, el enganche de 27 años tuvo su redebut en el fútbol profesional, aunque fue en un torneo amistoso: corrían los 72 minutos cuando el argentino-chileno ingresó al campo de juego del Francisco Sánchez Rumoroso en reemplazo de Rodrigo Holgado, quien anotó el 2-0 de Coquimbo Unido sobre la Universidad de Chile en la jornada inicial de la Copa de Verano.

Por cierto, la presencia del talento surgido de Argentinos Juniors fue con el partido prácticamente definido, pero de todas formas hizo caer "oles" de las tribunas con sus toques, particularmente con las asociaciones que tuvo con Matías Palavecino, una de las nuevas figuras de los Piratas para afrontar la temporada 2023. El zurdo volante argentino de 24 años estrelló una pelota en el poste y mostró buena técnica en el desarrollo del encuentro.

"Soy un jugador que le gusta ir para adelante y jugar entre líneas. Le estoy agarrando la mano a una nueva posición. Desde que supimos que íbamos a jugar este partido supimos que no sería un amistoso para nosotros. Así lo tomamos", le contó a RedGol el trasandino, quien anotó siete goles en Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la campaña pasada.

Y también se refirió a las cualidades de Cabral. "Es un gran jugador. Tratamos de juntarnos casi siempre los que tienen buen pie. Así es mucho más fácil, dios quiera que nos sigamos juntando de buena forma", apuntó Palavecino, quien asistió a Sebastián Galani en el primer tanto de los aurinegros ante el Romántico Viajero, que contó con el estreno de Matías Zaldivia.

Sebastián Galani: "Cabral me sorprendió gratamente"

Y el volante central de Coquimbo Unido se mostró muy feliz por haber marcado ante la U, cuadro donde militó durante dos campañas, en 2020 y 2021. "Más allá del equipo que esté en contra me pone contento anotar por el club del que soy hincha, mi ciudad y mi familia", le comentó a RedGol el jugador de 25 años.

Por cierto, al igual que Fernando Díaz, Galani se mostró muy conforme por lo mostrado por Cabral desde que fue anunciado su desembarco en el puerto. "Lo he visto muy bien. Pude conversar con él, lo están llevando de a poco. Me sorprendió gratamente, es un jugador muy bueno, muy técnico. Creo que nos va a servir mucho", apuntó el ex Universidad Católica.

Prosiguió con sus palabras para hablar de una sociedad que desde ya ilusiona en los aurinegros. "Palavecino y Cabral ayudan mucho en la zona de volantes ofensivos, creo que es un desahogo para nosotros. Son futbolistas que van siempre hacia adelante. Hubo varias jugadas que se pudieron ver en que ellos controlan y puede ser gol", cerró el coquimbano, con mucha expectativa para el porvenir del equipo.