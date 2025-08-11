Un buen empate consiguió Curicó Unido en su visita a Deportes Concepción, al igualar 0-0 con dos jugadores menos. A los cinco minutos fue expulsado Diego Rojas por una fuerte plancha y a los 63′ vio cartulina roja Ronald De la Fuente.

Contando el adicional, fueron 35 minutos los que el elenco del Maule debió bregar con dos futbolistas menos. Un asunto que obviamente llevó a replegarse al cuadro de Emiliano Astorga.

Una vez concluido el partido, se le consultó en conferencia por qué su equipo se había defendido tanto y no buscaba atacar. Algo que, como se dice en buen chileno, le sacó los choros del canasto al estratega del Curi.

“Bonita pregunta me estás haciendo. ¿Tú lo viste el partido? ¿Lo viste ¿Sabes analizar el partido, sabes analizar el rival?”, fue lo primero que respondió visiblemente molesto.

Astorga se defiende por la “pregunta torpe”

Luego indicó que “cómo puedes jugar con dos jugadores menos. ¿Tú crees que vamos a tener posibilidades nosotros, si yo le pongo dos o tres delanteros, de poder defender bien?”.

“Estás equivocado, porque los delanteros que yo cambié fueron por el agotamiento de Quinteros, de Fernández, porque hicieron un desgaste muy grande ante un equipo que te atacaba, que buscaba por todos los medios romperte. Por eso fuimos cambiando y rotando con la gente que teníamos en la banca, para poder defender y poder sumar”, explicó.

Para dejar claro que estaba enojado dijo “así que no me vengas a hacer esa pregunta torpe, es una pregunta torpe que me estás haciendo. Tienes que aprender primero a saber analizar el fútbol”.

“Analiza los equipos, analiza cuando tú quedas con gente menos, cuando tienes que mirar si tenías en la banca más delanteros fuertes para poder equilibrar. Todos esos aspectos yo los miro, si tú no los miras, no puedes preguntar eso“, cerró el DT.

