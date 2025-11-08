Es tendencia:
Primera B

“Con él pasamos del blanco al negro”: ex Colo Colo trapea el piso con DT al repasar terrible campaña

Tras pelear por no descender esta temporada, ex albo no se guardó nada por el planteamiento defensivo de su entrenador.

Por Nelson Martinez

Controversia por los dichos del ex albo.
Controversia por los dichos del ex albo.

Finalizó la temporada 2025 en algunos torneos y ahí llegan los balances en el fútbol chileno. Con campañas en Colo Colo, uno que lo pasó mal este año tomó la palabra desde la Primera B.

Se trata de Ronald de la Fuente, el lateral izquierdo que este año defendió la camiseta de Curicó Unido. Peleando por no descender hasta el final, el experimentado tortero golpeó la mesa.

Es que el Curi no vio una este 2025 y tres técnicos pasaron por la banca: Héctor Almandoz, Emiliano Astorga y Damián Muñoz. Y con quien hubo peores resultados fue con el segundo entrenador, quien recibió duras críticas de su ex dirigido.

Sus duras palabras tras pelear el descenso

Ronald de la Fuente fue consultado sobre los tres entrenadores que tuvo este año en Curicó Unido. Ahí, lanzó todos sus dardos contra Emiliano Astorga, quien dejó el equipo a poco del final.

“Fue un año de tres procesos, tres ideas distintas y un mismo objetivo: salvar la categoría. Con Emiliano (Astorga) pasamos del blanco al negro”, dijo al medio MCU Pura Pasión.

Pero el ex lateral zurdo de Colo Colo también tuvo palabras para los otros entrenadores torteros este año. Ahí, aseguró que “con Héctor (Almandoz) se trabajaba bien, con una idea ofensiva y clara”.

“Con Damián (Muñoz) recuperamos confianza y energía. Curicó es un equipo grande, pero necesita equilibrio y un plantel más largo”, cerró, haciendo un llamado para el próximo año en la Primera B.

