El fútbol chileno vive el final de la temporada 2025 y con eso, también hay algunos jugadores que deciden colgar los botines. Es lo que pasó con un destacado crack de la Primera B.

La categoría de plata terminó con Universidad de Concepción como campeón, mientras otros siete equipos lucharán para quedarse con el segundo cupo que asciende a Primera División. En los clubes que no siguen en competencia, hubo un jugador que además de decir adiós al 2025, también dijo adiós al fútbol.

El retiro de un histórico del fútbol chileno

En la previa del partido entre Curicó Unido y Cobreloa, los Torteros decidieron homenajear a Johan Fuentes. A los 41 años, el talentoso volante anunció su retiro del fútbol profesional, por lo que ante los Loínos vivió sus últimos minutos vistiendo de corto.

Fuentes tuvo un paso destacado por el fútbol chileno. Fue formado en Unión Española, pero en Curicó vivió su debut en Tercera División, siendo parte del ascenso de este club a la Primera B en el 2005. De ahí en más, pasó por varios equipos donde dejó su huella con su buena pegada.

Unión Española, Melipilla, Cobreloa, Unión La Calera, San Luis, Deportes Iquique, Deportes Temuco, Santa Cruz y Trasandino fueron los equipos que tuvieron a Johan Fuentes, pero sin dudas donde es más recordado es en Cobresal.

En los Mineros, Fuentes fue el capitán del equipo que se coronó campeón en el Clausura del año 2015, contra todo pronóstico. Además, en este club anotó su mejor gol, ya que en 2013 le convirtió a Colo Colo desde antes de mitad de cancha en El Salvador.

Johan Fuentes brilló en Cobresal. Imagen: Photosport

Los destinos del fútbol quisieron que Johan Fuentes terminara su carrera en su querido Curicó Unido, mismo club que lo vio debutar. A los 41 años el volante se va con la frente en alto, con una linda carrera que lo dejará en el recuerdo de los futboleros chilenos.