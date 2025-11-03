Pese a derrotar 3-0 a San Luis de Quillota, matemáticamente Santiago Morning fue sentenciado al descenso en la Primera B. Por eso, el equipo que integra Esteban Paredes abandona la categoría y pasará a jugar en la Segunda División del fútbol chileno (tercera categoría).

Si bien la campaña no fue del todo mala, los nueve puntos de castigo que el Tribunal de Disciplina de la ANFP le arrebató fueron fatales para el equipo. Esto, por problemas con pago de cotizaciones el año pasado.

Ya con el descenso confirmado, Esteban Paredes, gerente deportivo y que también las ofició en el equipo técnico junto a Cristián Febre, rompió el silenció y le dio con todo al organismo de Quilín por la sanción.

Esteban Paredes al ataque

Esteban Paredes habló tras el último partido de Santiago Morning en Primera B y se descargó con todo por el castigo del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Esos nueve puntos del lío económico del 2024 pesaron en esta campaña del descenso en 2025.

“Hicimos 38 puntos en cancha, es lamentable lo que nos ocurrió, esos nueve puntos que nos faltan, que fueron del año pasado, que tendrían que habernos quitado el año pasado, no este año, es lamentable, no sé quienes son los jueces que dictaminan esto”, se quejó, en diálogo con Primera B Chile.

Siguiendo con su descargo, Esteban Paredes disparó diciendo que “esto nos tiene que enseñar, por cosas administrativas, que no nos tienen que ocurrir más y estar más preocupados de esas cosas para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos pasó el año pasado“.

“Este club es una familia, hoy (domingo) se notó toda la gente que vino a apoyar al equipo, a los jugadores, las familias de los jugadores, eso es bastante lindo de ver”, cerró.

