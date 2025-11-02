Es un hecho. Con el final de la fase regular en la temporada 2025 de Primera B, ya se conoce cómo se disputará la Liguilla en la que se disputará el segundo ascenso a la máxima categoría, para acompañar al campeón Universidad de Concepción.

Hasta el momento, quienes jugarán esta fase final del torneo son San Marcos de Arica, Deportes Antofagasta, Deportes Concepción, Rangers, Santiago Wanderers, Deportes Copiapó y Cobreloa. Aunque estos dos últimos, todavía no están seguros.

El asunto es que si bien en la Tabla de Posiciones de Primera B, el “León de Atacama” acabó segundo con 52 puntos, mientras los “Zorros del Desierto” son terceros con 50, hay un reclamo en el Tribunal de Disciplina de la ANFP que puede cambiar todo.

ver también Tabla de Primera B: Cobreloa y Antofagasta van a liguilla, Santiago Morning se despide

Liguilla de Primera B se define en Tribunal de Disciplina

Este 30 de octubre, la Primera Sala del ente jurídico del fútbol nacional dictaminó, en fallo dividido, que Santiago Morning perdiera los puntos que obtuvo por sus triunfos ante Magallanes y Cobreloa, lo que movería la Tabla de Posiciones.

Si en la instancia definitoria del Tribunal se ratifica la medida, los loínos saltarán al segundo lugar con 53 puntos y entrarían a la Liguilla de Primera B en semifinales, mientras que Copiapó caerá al tercer puesto con 52, e iniciará su participación en la primera fase.

Ahora, si se revierte el fallo en Quilín, se mantendrá todo como acabó en la división de plata, es decir, los atacameños segundos con 52, metiéndose a la postemporada en semifinales, y los loínos terceros con 50, para jugar este fin de semana.

Publicidad

Publicidad

Cobreloa y Copiapó definirán en Tribunales quién entra a semifinales de liguilla en Primera B (Photosport)

¿Cómo se jugará la postemporada?

PRIMERA FASE

Deportes Copiapó/Cobreloa vs. Santiago Wanderers

San Marcos de Arica vs. Rangers

Deportes Antofagsta vs. Deportes Concepción

SEMIFINAL

Deportes Copiapó/Cobreloa vs. Clasificado peor puntaje

Ganador 2 vs. Ganador 3 (se ordena por Tabla de Posiciones)

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se jugará esta liguilla?

PRIMERA FASE

Duelos de ida: Entre 5 y 9 de noviembre

Entre 5 y 9 de noviembre Duelos de vuelta: Entre 17 y 23 de noviembre

SEMIFINALES

Duelos de ida: Entre 22 y 24 de noviembre

Entre 22 y 24 de noviembre Duelos de vuelta: Entre 28 y 30 de noviembre

FINAL

Ida y vuelta: Entre 1 y 8 de diciembre

Publicidad