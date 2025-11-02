Con tres encuentros que se jugaron en paralelo, terminó de manera oficial la fase regular de la temporada 2025 en Primera B, en la cual tras definirse al campeón en Universidad de Concepción y Santiago Morning como el descendido, restaba conocer quiénes iban a disputar la liguilla por el segundo ascenso.

Precisamente, el cuadro bohemio se despedía de la categoría en un duelo ante un San Luis de Quillota que necesitaba ganar para pelear el último cupo a la postemporada; sin embargo, los “canarios” cayeron en La Pintana y cierran su campaña de la peor forma, al perder por 3-0.

Los goles de Gonzalo Santelices (34′), Franco Cortés (41′) y Bryan Taiva (83′), dejaron a Santiago Morning como colista con 29 puntos, aunque ya sin opciones de mantenerse en Primera B tras el categórico fallo del TAS. Mientras que el elenco quillotano acaba en el noveno puesto con 39.

Cobreloa y Antofagasta entran a Liguilla de Primera B

Dos equipos que dependían de sí mismos para asegurar su lugar en la próxima etapa del torneo eran Cobreloa y Deportes Antofagasta, quienes debían ganar sus respectivos encuentros para meterse. Ambos no desaprovecharon la oportunidad.

Los “Pumas” recibían en el Estadio Calvo y Bascuñán a Deportes Santa Cruz, donde pese a comenzar perdiendo con tanto de Nicolás Rivera (12′), apareció su goleador Tobías Figueroa para que en dos ocasiones (19′, 43′) se llevaran la victoria por 2-1 y subieran al quinto lugar con 43 puntos.

Pero el gran ganador de esta última fecha en Primera B fue Cobreloa. Es que tras el fallo del Tribunal de Disciplina que les dio los puntos ante Santiago Morning, fueron hasta Molina y rescataron un triunfo por 2-0 ante Curicó Unido, con goles de Aldrix Jara (30′) y Branco Provoste (90+4′), para acabar terceros con 50. Por ahora.

Cobreloa termina la temporada de Primera B en el tercer puesto (Photosport)

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Liga de Ascenso?

El resumen de la temporada 2025

Campeón: Universidad de Concepción (ascendido a Liga de Primera)

Descendido: Santiago Morning

Clasifican a Liguilla: Cobreloa*, San Marcos de Arica, Deportes Antofagasta, Deportes Concepción, Rangers y Santiago Wanderers

Clasifica a semifinal de Liguilla: Deportes Copiapó*

* A falta del dictamen de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP