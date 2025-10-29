Es tendencia:
Por culpa de Paredes: la ANFP entierra a Santiago Morning con duro castigo

El Tribunal de Disciplina de la ANFP tomó una severa decisión por las denuncias contra Santiago Morning en el caso Esteban Paredes.

Por Javiera García L.

La ANFP condenó a Santiago Morning por culpa de Paredes
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa ANFP condenó a Santiago Morning por culpa de Paredes

Santiago Morning recibió la peor noticia del Tribunal de Disciplina de la ANFP sobre la denuncia contra Esteban Paredes. Finalmente, la presencia en el banco del exdelantero, ahora gerente deportivo, terminará costándole muy caro al club microbusero, porque fue castigado.

Magallanes y Cobreloa denunciaron que Paredes estaba cumpliendo funciones que no le correspondían en la banca del Chago, donde fue visto dando indicaciones en sus respectivos partidos de la Primera B.

Hasta el Colegio de Entrenadores se pronunció: “El gerente técnico de Santiago Morning no cumple los requisitos para oficiar como entrenador ayudante ni como entrenador principal, labor que se ha observado en algunos partidos de la competencia de Ascenso”.

Y el Tribunal de Disciplina fue duro. La ANFP confirmó que la Primera Sala, en votación dividida, acogió los reclamos de la Academia y el Zorro, dándolos por ganadores de sus partidos contra el Chago. Con esto, Santiago Morning pierde seis unidades y queda con 20 en el fondo de la tabla, 10 por debajo de Deportes Temuco con una sola fecha por disputar.

Denunciaron a Santiago Morning por la presencia de Esteban Paredes, gerente deportivo, en la banca junto al cuerpo técnico | Photosport

Santiago Morning recibe la peor noticia de todas: ¿Descenso?

Por ahora el descenso no está confirmado, porque Santiago Morning aún espera la determinación del TAS sobre la apelación por los nueve puntos descontados a inicios de temporada, un castigo impuesto por la ANFP por irregulares administrativas en 2024.

Habrá que ver qué dictan desde Suiza. También, si los bohemios tienen suerte apelando a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. Pero lo cierto es que, pese a sus desesperados intentos, el destino de Santiago Morning parece casi definido y se acerca a la Segunda División.

