Lamentablemente, y por quinto año consecutivo, la definición por el descenso en la Primera B será a través del “escritorio”. El nuevo capítulo de esta historia lo protagoniza Santiago Morning, denunciado por la presencia en la banca de Esteban Paredes.

Tanto Magallanes como Cobreloa, ambos equipos que perdieron en cancha ante los bohemios, entablaron sus respectivos recursos en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, y acusaron que el ex delantero reglamentariamente no puede estar en cancha como “asistente técnico”.

Ante estas denuncias por Paredes, el gerente general de Santiago Morning, Luis Faúndez, no sólo le restó importancia a las denuncias de ambos equipos. En conversación con La Tercera comparó la situación del “Bendito” con la de Arturo Vidal. ¿Por qué?

Santiago Morning responde a denuncias por Paredes

“El tribunal nos atendió el martes. Espero que resuelvan en conciencia y justicia. La mayoría de los clubes utiliza la palabra ‘otro’ que permite el Comet para tener hasta ocho personas en la banca. Esteban Paredes utilizó ese cupo”, afirmó el dirigente.

En esa línea, el gerente del “Chago” Morning sostiene que “no hemos hecho nada anormal. Jamás vamos a hacerlo. Llevo 40 años en esto. Estoy claro en que Paredes cumple los requisitos. No está escrito en ninguna parte qué puede o debe hacer el ‘otro’, el PF o el director técnico. Estando en la banca habilitados, todos pueden actuar”.

Hasta ahí, nada raro. El tema es que Faúndez cierra su defensa con lo siguiente: “¿No vio a Arturo Vidal dando instrucciones en la banca de Colo Colo? Esto es lo mismo. Si no hubiese sido legal, el que tenía que expulsarlo o amonestarlo debió ser el árbitro”.

“No hay asidero jurídico en el reclamo. Estamos siendo denunciados por dos clubes. La justicia dirá lo que corresponde. Tengo plena certeza de que no he violado ningún reglamento“, finalizó el directivo de Santiago Morning.

Esteban Paredes apareció en los últimos encuentros como asistente en Santiago Morning (Photosport)

¿Cuándo juegan los microbuseros?

Por la jornada 29 en Primera B, Santiago Morning visitará a Unión San Felipe en el Estadio Municipal de esta ciudad, a disputarse este sábado 25 de agosto desde las 12:30 horas.

