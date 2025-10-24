Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Santiago Morning se defiende por caso Esteban Paredes: “¿No vieron a Arturo Vidal?”

El gerente general del club, Luis Faúndez, comparó la presencia del "Bendito" en la banca con lo que hace el "King" en Colo Colo. Insólito.

Por Alfonso Zúñiga

Santiago Morning se defiende tras denuncias por Esteban Paredes
© MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORTSantiago Morning se defiende tras denuncias por Esteban Paredes

Lamentablemente, y por quinto año consecutivo, la definición por el descenso en la Primera B será a través del “escritorio”. El nuevo capítulo de esta historia lo protagoniza Santiago Morning, denunciado por la presencia en la banca de Esteban Paredes.

Tanto Magallanes como Cobreloa, ambos equipos que perdieron en cancha ante los bohemios, entablaron sus respectivos recursos en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, y acusaron que el ex delantero reglamentariamente no puede estar en cancha como “asistente técnico”.

Ante estas denuncias por Paredes, el gerente general de Santiago Morning, Luis Faúndez, no sólo le restó importancia a las denuncias de ambos equipos. En conversación con La Tercera comparó la situación del “Bendito” con la de Arturo Vidal. ¿Por qué?

El Colegio de Entrenadores enciende el caso de Esteban Paredes: “No cumple los requisitos”

ver también

El Colegio de Entrenadores enciende el caso de Esteban Paredes: “No cumple los requisitos”

Santiago Morning responde a denuncias por Paredes

“El tribunal nos atendió el martes. Espero que resuelvan en conciencia y justicia. La mayoría de los clubes utiliza la palabra ‘otro’ que permite el Comet para tener hasta ocho personas en la banca. Esteban Paredes utilizó ese cupo”, afirmó el dirigente.

En esa línea, el gerente del “Chago” Morning sostiene que “no hemos hecho nada anormal. Jamás vamos a hacerlo. Llevo 40 años en esto. Estoy claro en que Paredes cumple los requisitos. No está escrito en ninguna parte qué puede o debe hacer el ‘otro’, el PF o el director técnico. Estando en la banca habilitados, todos pueden actuar”.

Hasta ahí, nada raro. El tema es que Faúndez cierra su defensa con lo siguiente: “¿No vio a Arturo Vidal dando instrucciones en la banca de Colo Colo? Esto es lo mismo. Si no hubiese sido legal, el que tenía que expulsarlo o amonestarlo debió ser el árbitro”.

Publicidad

“No hay asidero jurídico en el reclamo. Estamos siendo denunciados por dos clubes. La justicia dirá lo que corresponde. Tengo plena certeza de que no he violado ningún reglamento“, finalizó el directivo de Santiago Morning.

Esteban Paredes apareció en los últimos encuentros como asistente en Santiago Morning (Photosport)

Esteban Paredes apareció en los últimos encuentros como asistente en Santiago Morning (Photosport)

¿Cuándo juegan los microbuseros?

Por la jornada 29 en Primera B, Santiago Morning visitará a Unión San Felipe en el Estadio Municipal de esta ciudad, a disputarse este sábado 25 de agosto desde las 12:30 horas.

Publicidad
Lee también
Dan el último palazo al Chago por caso Paredes: "No cumple los..."
Chile

Dan el último palazo al Chago por caso Paredes: "No cumple los..."

Como Magallanes: Nueva denuncia contra "Chago" Morning por Paredes
Chile

Como Magallanes: Nueva denuncia contra "Chago" Morning por Paredes

Ex albo y sus días en la cárcel: "En prisión me conocían de Colo Colo"
Chile

Ex albo y sus días en la cárcel: "En prisión me conocían de Colo Colo"

"Le quiero pegar": la confesión de histórico de la U por Soteldo
U de Chile

"Le quiero pegar": la confesión de histórico de la U por Soteldo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo