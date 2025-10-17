Gran repercusión hubo en las últimas horas con una denuncia que presentaría Magallanes a Santiago Morning por culpa de Esteban Paredes, actual gerente deportivo de la institución bohemia.

El elenco metropolitano acusa al ex goleador de Colo Colo de haber ejercido como director técnico en el duelo que disputaron ambos clubes el pasado 11 de octubre y que finalizó con victoria por la cuenta mínima por parte del “Chago” tras la anotación de Kevin Vásquez a los 9 del primer tiempo. Resultado clave para dos clubes que no lo pasan bien y que conviven actualmente con los puestos de abajo del certamen.

Hasta el momento solo se conocía la versión del elenco carabelero, y poco y nada por parte de Santiago Morning y Paredes, no obstante, este último rompió el silencio y adelanta las medidas a tomar.

Esteban Paredes responde a la denuncia de Magallanes:

En diálogo con el medio, el Periscopio, el ex capitán de Colo Colo y también estrella del programa de televisión, Fiebre de Baile de CHV, se refirió por primera vez a las acusaciones de Magallanes y afirmó estar al tanto de la noticia, aunque aclaró: “No tienen nada que reclamar porque tenemos todo en orden. Si hacen denuncias habrá que esperar al tribunal, pero nosotros estamos tranquilos porque tenemos todo en orden” indicó.

Esteban Paredes es el principal apuntado en la denuncia de Magallanes. (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

Las palabras de Paredes no se quedaron ahí y posteriormente justificó que la denuncia de sus rivales se debería más a la calentura de como terminó el partido (con 5 expulsados) que a otra cosa, señalando: “Les ganamos 1-0, por ahí hay mucha rabia de ellos porque al final pasó algo que no habíamos vivido hace mucho tiempo, o nunca. Hubo manotazos y golpes que me parecen una idiotez de parte de ambos equipos. Lo bueno es que no pasó a mayores y se pudo controlar un momento de mucha tensión”.

¿Cuándo se conocerá la sanción? Tras la denuncia de Magallanes, ahora es el Tribunal de Disciplinas de la ANFP quien tendrá que decidir si hay o no sanciones, ante esto, citó a Magallanes y Santiago Morning para el próximo 21 de octubre, fecha donde se decidirá si los tres puntos son para el “Carabelero” o si se respeta el resultado conseguido en cancha a favor del Morning.