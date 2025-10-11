Una de las imágenes más inesperadas del último tiempo se dio en el partido de Magallanes ante Santiago Morning, donde Ruud van Nistelrooy llegó a ver el partido de la Primera B.

Sí, leyó bien. No es un error. El ex goleador de Manchester United y Real Madrid, leyenda de Países Bajos, asistió al Estadio Municipal Luis Navarro Avilés para presenciar un duelo de la segunda categoría del fútbol chileno. Suena muy extraño, pero tiene una explicación.

La visita de Ruud van Nistelrooy

Imagínense la sorpresa de los hinchas de Magallanes y Santiago Morning al ver a Ruud van Nistelrooy en uno de los asientos del estadio de San Bernardo. No es habitual ver en Chile a un ex jugador que fue máximo goleador de la Premier League y La Liga.

“Es un gusto estar aquí en Chile. Es primera vez que estoy aquí en este país, acabo de llegar“, comenzó contando el ex futbolista de 49 años a TNT Sports. Fue ahí donde confesó la motivación de asistir al duelo de la Primera B.

“Primero a visitar a un muy buen amigo Cristián Ogalde, propietario de Magallanes. Lo conozco de hace 25-30 años, desde el principio de mi carrera y seguimos en contacto. Nos hemos encontrado por todo Europa y ahora tengo la oportunidad de viajar a Chile a conocer a su club y a su ciudad, y claro, a ver a Magallanes y también al Mundial Sub 20″, detalló el ahora entrenador.

Ogalde además de dueño de Magallanes, también es un reconocido representante de jugadores. Ha trabajado con Claudio Bravo y Eduardo Vargas, entre otros. Claro que el agente no es la única conexión chilena de Ruud van Nistelrooy, ya que también fue dirigido por Manuel Pellegrini en Real Madrid y Málaga.

“Él fue muy importante en el final de mi carrera como futbolista, me ha ayudado en este proceso y me ha apoyado en mi comienzo como entrenador“, recordó. Incluso, van Nistelrooy bromeó con la opción de ser ayudante del Ingeniero llega a La Roja. Un tipazo.