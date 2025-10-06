Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

¡Increíble! El tremendo golazo que dejó a toda la Primera B sorprendida

No se lo esperaba nadie. El tanto se tomó las redes sociales y generó debate sobre si fue intencional o no.

Por Jose Arias

Jorge Luna se mandó un golazo.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTJorge Luna se mandó un golazo.

Se les fue acabando la bencina. Santiago Wanderers estaba luchando por la cima de la Primera B y ahora están quintos, a seis unidades del actual líder del Ascenso, la Universidad de Concepción.

Ya van cinco partidos seguidos en lo que Santiago Wanderers no ha conseguido ganar. El último, ante Santiago Morning, fue una igualdad 1-1, en la que los Caturros partieron ganando.

Pese a la baja del rendimiento, y al empate reciente con el colista microbusero, en el Wanderito hay esperanzas. Sobre todo, porque actualmente ocupan lugares de playoff, con seis unidades de ventaja.

Tabla de la Primera B: U. de Concepción en lo más alto y Santiago Wanderers sigue enredado

ver también

Tabla de la Primera B: U. de Concepción en lo más alto y Santiago Wanderers sigue enredado

Golazo de Jorge Luna

Más allá del mal momento de Santiago Wanderers, el fin de semana dejó también una jugada de ensueño. Se trata del gol con el que los Caturros abrieron la cuenta a los 17 minutos.

Fue por medio de un tiro de esquina, en el que Jorge Luna consiguió sorprender al meta microbusero, Leandro Cañete, con un tiro directo al arco. Si bien el portero sacó el balón, lo hizo desde dentro y terminó en un golazo olímpico.

El gol de Jorge Luna | Photosport

El gol de Jorge Luna | Photosport

Publicidad

Esta situación generó mucha algarabía, la que aumentó cuando Kevin Campillay se fue expulsado en el Morning, a los 29′. Pero, finalmente, con un hombre menos, la Micro empató por medio de Bryan Taiva (73′).

Tweet placeholder

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Primera B?

Publicidad
Olvidado arquero de Colo Colo vive su redención en la Primera B: “Hasta cuando saco al perro la gente…”

ver también

Olvidado arquero de Colo Colo vive su redención en la Primera B: “Hasta cuando saco al perro la gente…”

Lee también
Tabla de la Primera B: U. de Conce ilusiona, Wanderers decepciona
Chile

Tabla de la Primera B: U. de Conce ilusiona, Wanderers decepciona

Tabla de posiciones: ¿En qué lugar quedó la U de Concepción?
Chile

Tabla de posiciones: ¿En qué lugar quedó la U de Concepción?

Tabla de Primera B: Copiapó vuelve a la cima y Concepción asoma
Chile

Tabla de Primera B: Copiapó vuelve a la cima y Concepción asoma

Matías y Nicolás Sepúlveda brillaron en el Zonal Centro
Chile

Matías y Nicolás Sepúlveda brillaron en el Zonal Centro

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo