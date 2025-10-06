Se les fue acabando la bencina. Santiago Wanderers estaba luchando por la cima de la Primera B y ahora están quintos, a seis unidades del actual líder del Ascenso, la Universidad de Concepción.

Ya van cinco partidos seguidos en lo que Santiago Wanderers no ha conseguido ganar. El último, ante Santiago Morning, fue una igualdad 1-1, en la que los Caturros partieron ganando.

Pese a la baja del rendimiento, y al empate reciente con el colista microbusero, en el Wanderito hay esperanzas. Sobre todo, porque actualmente ocupan lugares de playoff, con seis unidades de ventaja.

ver también Tabla de la Primera B: U. de Concepción en lo más alto y Santiago Wanderers sigue enredado

Golazo de Jorge Luna

Más allá del mal momento de Santiago Wanderers, el fin de semana dejó también una jugada de ensueño. Se trata del gol con el que los Caturros abrieron la cuenta a los 17 minutos.

Fue por medio de un tiro de esquina, en el que Jorge Luna consiguió sorprender al meta microbusero, Leandro Cañete, con un tiro directo al arco. Si bien el portero sacó el balón, lo hizo desde dentro y terminó en un golazo olímpico.

El gol de Jorge Luna | Photosport

Publicidad

Publicidad

Esta situación generó mucha algarabía, la que aumentó cuando Kevin Campillay se fue expulsado en el Morning, a los 29′. Pero, finalmente, con un hombre menos, la Micro empató por medio de Bryan Taiva (73′).

Tweet placeholder

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Primera B?

Publicidad

Publicidad