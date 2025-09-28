El Mundial de Chile Sub-20 comenzó con un importante triunfo para la Roja, donde participa Patricio Romero, hermano de Sebastián Romero, conocida figura del fútbol chileno que lleva años alejado de las canchas y reveló su deseo de volver a jugar.

Con paso en clubes como Cobreloa, Ñublense, Unión San Felipe y Deportes Limache, el delantero debió frenar su carrera producto de una lesión en el talón, por lo que le fue muy complejo encontrar un nuevo equipo.

En conversación con AS, Romero reveló que comenzó a dar clases de pádel en Calama y que también trabaja en una bodega de Komatsu, pero el jugador de 29 años sigue soñando con regresar al fútbol profesional.

Sebastián Romero habla de su esperanza de regresar a las canchas

En la entrevista, el jugador señaló que no se ha alejado del fútbol porque su intención siempre ha sido volver a las canchas. “Después que me lesioné en Limache, donde tuve una fractura de talón que no pude superar en un buen tiempo, me metí en el pádel, porque no estaba generando lucas”.

Sebastian Romero jugó en Cobreloa

Agregando que este año hizo la pretemporada con Cobreloa. “En enero y febrero me dieron una prueba y la verdad es que me sentía súper bien, como si no hubiera dejado de jugar. Pero bueno, ahí el profe César (Bravo) era el que decidía. Igual estaba difícil, porque éramos varios a prueba y Cobreloa ya tenía casi todas sus contrataciones”.

Asimismo, agrega que fue una experiencia que le sirvió bastante para darse cuenta de que sí quiere seguir intentando regresar al fútbol. “En Calama estoy jugando en un equipo de barrio que juega Nacionales, que es campeón regional, y la verdad es que entrenamos dos o tres veces a la semana, así que me estoy enfocando mucho en eso”.

Sebastian Romero jugó durante años en Cobreloa

“Sé que tengo físico de sobra, porque lo viví en enero, estando la par de los compañeros que son jugadores activos. Siento que me preparé bien, fue una linda pretemporada y me ilusioné mucho para volver al fútbol”, explicó.

