Llegó el día. Este sábado 27 de septiembre, la Roja debuta contra Nueva Zelanda en el inicio del Mundial Sub 20 que se desarrolla en nuestro país. El equipo de Nicolás Córdova saldrá a buscar sus primeros tres puntos a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

El conjunto juvenil lleva meses preparándose para la cita mundialista, donde le tocó ser parte del Grupo A, que además cuenta con Egipto y Japón. El primer partido, cuyas entradas están agotadas, será fundamental para el camino de los dirigidos de Córdova.

“Queremos ganar y partir el Mundial con una gran presentación. Que se compita desde el primer minuto, que se vea la intención de querer ganar el partido, mostrar ganas de ir por los tres puntos, de reencantar a la gente a partir de todo lo que ha pasado en los últimos años”, dijo el DT en la previa.

Salvo una duda en el mediocampo, Córdova ya definió la formación que saltará a la cancha para enfrentar a Nueva Zelanda. En ella destacan nombres como Emiliano Ramos, Rodrigo Godoy y Felipe Fáundez, con varios minutos en Primera División, y figuras del Sudamericano como Juan Francisco Rossel.

La formación de Chile contra Nueva Zelanda en el debut del Mundial Sub 20

Para esta noche, Chile formará con Ignacio Sáez; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Milovan Celis, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Joaquín Silva, Agustín Arce (Lautaro Millán); Emiliano Ramos, Juan Francisco Rossel y Rodrigo Godoy.

El duelo de la Roja será este sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas. Antes, en el mismo Estadio Nacional, se disputará el partido de Japón contra Egipto (17:00 horas). Para ver a la Roja, las opciones son Chilevisión (TV abierta), D Sports y Disney+ (streaming).