Esteban Pavez estuvo varios años en Cobreloa antes de desembarcar en Colo Colo, club donde hoy es el capitán del plantel profesional. Una historia larga, que incluyó una estadía en el primer equipo de los Zorros del Desierto. Vivir en Calama, por ejemplo.

Una experiencia que el mismo Pavez recordó en una entrevista que le concedió a Gonzalo Fierro, quien fue su compañero en el Cacique. “Llegué el 2008. Empecé en Cobreloa. Llegué a probarme a los 15 años. Estuve casi tres años, un par de veces en el primer equipo. Estuve con Alexis, viví como tres meses en la pensión”, aseguró el mediocampista. Y dio el nombre del personaje clave.

“En ese tiempo, estaba el papá de Marcelo Espina. Me llamaba día por medio, me había visto en las selecciones. Estuve en la Sub 15 y la Sub 17. Él estaba en todos lados, una persona que quiero mucho. Gracias a él llegué a Colo Colo. Me llamaba hasta que llegó un momento en que Cobreloa no estaba bien”, contó Pavez.

Esteban Pavez en acción ante Palestino en 2009. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

Reconoció que “tuve unas experiencias en Cobreloa que no me gustaron mucho. El trato de los más experimentados no era el adecuado, era muy duro. Y yo estaba muy inmaduro, no era fuerte mentalmente. Dentro de todo eso sirvió para llegar a Colo Colo. Gracias a los llamados constantes de Marcelino (Espina) llegué”.

“Fue como un retroceso. Yo estaba en el primer equipo de Cobreloa y acá llegué a la juvenil. Pero sabía que era lo máximo, era estar en el equipo más grande de Chile. Estuve seis meses sin jugar, Cobreloa y Colo Colo no se ponían de acuerdo con mi traspaso. Ahí dudé un poco si lo estaba haciendo bien o mal”, manifestó Esteban Pavez.

Esteban Pavez recuerda su traspaso de Cobreloa a Colo Colo

Esteban Pavez estuvo seis meses sin poder jugar oficialmente luego de pasar desde Cobreloa a Colo Colo. “Me tenían un poco mal. Después se llegó a un acuerdo y empecé a jugar en la juvenil. Gracias a dios justo ese año fue el primero que el fútbol juvenil fue televisado”, manifestó el experimentado volante central.

“Le ganamos en penales la final a Universidad de Chile. En 2008 fue eso y 2009 me subieron al plantel. Cobreloa me ayudó mucho en la formación, pero me siento formado en Colo Colo”, contó Pavez en el programa Soy de Fierro, conducido por el otrora Joven Pistolero.

Agregó que “acá están siempre los mejores, salir de ese club a la primera división fue algo único y muy especial. Hoy ser el capitán es un sueño. Debuté en Temuco, un partido de pretemporada. Estaba de técnico Marcelo Barticciotto. Me pone de lateral derecho”.

Esteban Pavez celebra su primer gol en Colo Colo. Fue ante Unión La Calera en 2013. (Mario Ruiz/Photosport).

Los recuerdos afloraron. “Jugué un tiempo, no me acuerdo si 3-0. Fue un partido malo. Nunca pensé debutar y menos de lateral derecho. Fue una bonita experiencia, pero dura a la vez”, cerró el Huesi Pavez, quien afina detalles para afrontar la Supercopa del fútbol chileno.

¿Cuándo se juega la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile?

Después de un sinfín de idas y vueltas, la Supercopa del fútbol chileno entre Colo Colo y la U se disputará este domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura a contar de las 15 horas.